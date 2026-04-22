WOWOWのミュージカル番組『生放送! 井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」』(5月13日22:00～)に、宮澤エマと京本大我がゲスト出演。6月8日放送の『生中継! 第79回トニー賞授賞式』を前に、井上芳雄とともにトニー賞の魅力や注目ポイントを語り合う。

『芳雄のミュー』は、WOWOWと井上によるミュージカル番組。井上が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、“生放送”にこだわって届けているトーク＆ミュージックショーだ。

今回の放送では、『第79回トニー賞授賞式』で井上とともに番組ナビゲーターを務める宮澤と、スペシャル・サポーターを務める京本が集結。WOWOWでトニー賞授賞式を生中継するのは今年で12回目となり、井上と宮澤がナビゲーターとしてタッグを組むのは6回目、京本がスペシャル・サポーターを務めるのは3回目となる。昨年は東京と大阪に分かれての中継だったため、3人がそろって顔を合わせるのは2年ぶりとなる。

番組では、それぞれの目線でトニー賞を追い続けてきた3人が、いま感じているブロードウェイミュージカルの魅力や、目前に迫ったトニー賞への期待をトーク。さらに、スタジオからの生放送で歌唱披露も予定されており、どの楽曲が披露されるのかにも注目が集まりそうだ。

宮澤は「芳雄さんとは、トニー賞授賞式のナビゲーターでタッグを組ませていただいてる中で、この番組でもご一緒できてうれしいです」とコメント。「『芳雄のミュー』には以前も出演させていただきましたが、こうしたミュージカルに特化した番組が長く続いていることは、いち舞台ファンとしても、とてもうれしく思います」と番組への思いを語った。さらに「京本さんともトニー賞授賞式に向けて、歌声を重ね合わせられるのを楽しみにしています」と期待を寄せている。

一方の京本も「今年も番組に呼んでいただきありがとうございます。いつも芳雄さんと楽しくお話ができて、とても満たされた気持ちになります」と喜びをコメント。「トニー賞も近いですし、僕がスペシャル・サポーターを務めさせていただくのも三度目になるので、今まで以上に熱いミュージカルトークができたらと思います」と意気込みを見せた。