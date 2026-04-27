セブン - イレブン・ジャパンは、全国のセブン - イレブン店舗で販売している「からあげ棒」と同じ価格で5個刺し規格とした「ご愛顧からあげ棒(5個刺し)」を発売する。ゴールデンウィーク期間に合わせ、5月1日より順次展開される予定だ。

ご愛顧からあげ棒

愛され続けて17年のロングセラーがさらにおトクに

2009年の発売以来、多くのファンに支持されている「からあげ棒」が、日頃の感謝を込めた特別規格で登場する。通常4個刺しのところ、価格はそのままで5個刺しとなり、より満足感の高い内容になっているという。にんにく醤油としょうがが香る味わいや、ザクザクとした衣の食感はそのままに、行楽シーズンや家族の集まりに最適な一品として提供される。

ご愛顧からあげ棒(5個刺し)

ザクザクとした衣が特長のからあげを、手軽に食べられるよう串に刺した商品。スナック感覚で楽しめるのが魅力だという。

価格:198.72円

発売日:5月1日より順次

販売エリア:全国



なお、店舗によって価格が異なる場合があるほか、一部の店舗では取り扱いがない場合や、商品名・規格が異なることもあるという。また、予定数が終了、または諸般の事情により取り扱いがなくなる場合もあるとのことだ。