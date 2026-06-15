鈴木雅之がソロデビュー40周年、古稀70歳を迎えることを記念し、JOYSOUNDとコラボレーション。ラッツ＆スター、シャネルズ、デュエット名義を含む関連楽曲を歌って応募できるキャンペーンがスタートした。

鈴木雅之

キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログイン。その上で、「渋谷で5時 (2026 Ver.) 」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を入力するとエントリー完了となる。

応募者の中から抽選で40人に「鈴木雅之×JOYSOUND オリジナルグッズ」をプレゼント。課題曲は鈴木雅之関連楽曲で、「ラッツ&スター」「シャネルズ」や各種デュエット名義楽曲も含まれる。

ラッツ＆スターやシャネルズのメンバーとしても知られ、「マーチン」の愛称で親しまれる鈴木。日本を代表するボーカリストの1人で、“ラブソングの王様”として長年支持を集めてきた。

2026年にソロデビュー40周年、そして古稀70歳を迎える鈴木は、6月14日から全国ツアー「masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70 / 40th anniversary”」をスタート。さらに、ソロデビュー40周年・古稀70歳記念デュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』もリリースしている。

キャンペーンの実施期間は、8月31日まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」となる。