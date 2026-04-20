カインズは4月16日、6つのカインズオリジナル商品が、2026年度モンドセレクションを受賞したことを発表した。

カインズオリジナル商品が2026年度モンドセレクションを受賞

優秀品質金賞を受賞した商品は、「果汁しぼり レモン ALC.6% 350ml」「果汁しぼり グレープフルーツ ALC.6% 350ml」「有機むき甘栗50ｇ×４袋入り」「ハニーローストピーナッツ 340g」。金賞の受賞は2012年から15年連続となる。

ノミニーラベル選出商品は、「焼き干し芋 50g×4袋入」「京都のだし屋さんが作ったおうちカレー 170g×4袋」。

「果汁しぼり レモン/グレープフルーツ」(1缶118円、1ケース2,580円)は、香料・酸味料・甘味料を使わず、果実とお酒だけで仕上げた缶チューハイ。レモンは12%、グレープフルーツは28%の果汁を含み、果実本来の酸味と苦みを生かした甘くない味わいに仕上げている。

果汁しぼり レモン ALC.6% 350ml

「有機むき甘栗」(398円)は、中国・燕山産の有機大粒栗を手むきした一品。栗本来のやさしい甘みが特徴で、食べきりサイズの小分け包装になっている。

有機むき甘栗

「ハニーローストピーナッツ」(398円)は、はちみつの甘さと塩味のバランスが絶妙なローストピーナッツ。340gの大容量かつチャック付きのため、家族や友人とシェアしながら日常的に楽しめる。

ハニーローストピーナッツ

「焼き干し芋」(398円)は、0℃前後で熟成させて旨味を引き出したさつまいもを、天日干しと遠赤外線で香ばしく焼き上げた一口サイズの干し芋。

焼き干し芋

「京都のだし屋さんが作ったおうちカレー」(498円)は、創味食品と共同開発した出汁の効いたコク深くやさしいレトルトカレー。玉ねぎの甘みが広がる家庭的な仕上がりで、うどんやそうめんと合わせるなど、多様なアレンジも楽しめる。