カインズは、情報過多による「情報疲れ」や「デジタル疲れ」を感じる現代人のニーズに応え、自宅で脳を休める「アテンション・デトックス」をテーマにした空間づくりのアイデアとオリジナル商品を提案している。

遮光4枚セットカーテン

同社によると、刺激を抑える部屋づくりには、光・音・視覚情報・温度・触感といった感覚刺激を調整するのが良いと言われているという。そこで、カーテン、照明、インテリアファブリックなど手軽に取り入れられるアイテムを組み合わせることで、心身を落ち着かせる環境を整えるアイテムを用意する。

「遮光4枚セットカーテン」は、遮光率99.99%の厚地カーテンと、外から見えにくいミラー加工レースカーテンの4枚セット。安眠を妨げる外光を気にせず、ぐっすり眠りたい人におすすめとのこと。幅100cm 丈200cmは3,480円。

「目のおふとん」(980円)は、2層構造のふわふわ中材が目元を包み込むアイマスク。光を遮断して深い眠りをサポートする。

目のおふとん

「吸音パネル ホワイト 1枚」(1,980円)は、高周波数域の音を吸収し、不要な反響音を抑えるパネル。壁に貼るだけで寝室やリビングのノイズを軽減し、落ち着いた環境を作る。

吸音パネル ホワイト 1枚

「遮音遮熱遮光カーテン ニューコスモ ライトグリーン 100×200cm 2枚組」(6,980円)は、裏面コーティング加工により、室内の音漏れや外からの騒音を軽減するカーテン。ライトグリーンの色調が、視覚的な安らぎも与えるという。

遮音遮熱遮光カーテン ニューコスモ ライトグリーン 100×200cm 2枚組

「低反発ふんわりラグ ＆ Pet ベージュ 幅185cm 奥行185cm」(7,980円)は、厚みのある低反発ウレタンのラグ。足音や生活音をやわらげるため、安心感のある空間作りに適しているという。

低反発ふんわりラグ ＆ Pet ベージュ 幅185cm 奥行185cm

「Kumimoku メッシュパネル マットブラック60×90cm」(1,580円)は、写真やアクスタを美しく配置でき、連結で自在に拡張可能なパネル。小物をバスケットにまとめれば視界をすっきり整理することができる。

Kumimoku メッシュパネル マットブラック60×90cm

「人工観葉 モンステラ 120cm」(9,800円)は、手入れ不要で美しい緑を保てるフェイクグリーン。空間の"視界ノイズ"を中和し、余白と落ち着きを手軽に作ることができる。

人工観葉 モンステラ 120cm

「ナノバブルシャワーヘッド 手元ストップ 5段階水流調整 ホワイト」(2,980円)は、ナノバブルとミストを含む5段階の水流で、肌をやさしく癒やすシャワーヘッド。

ナノバブルシャワーヘッド 手元ストップ 5段階水流調整 ホワイト

「洗えるもちもち肌ふとん ライトベージュ シングル」(2,980円)は、なめらかな掛け心地で、肌への刺激を抑えた肌掛けふとん。エアコン使用時でも心地よい体温を保ち、快適な睡眠環境を整える。

洗えるもちもち肌ふとん ライトベージュ シングル

「くつろぎビッグソファ ベージュ」(1万2,800円)は、体をゆだねるだけで力がほどける、ゆったりサイズのソファ。

「洗えるパズルラグマット シャギー ライトグレー」(598円)は、ふわっとしたシャギー感が心地よいパズル式のラグ。

洗えるパズルラグマット シャギー ライトグレー

「持ち手付カバー洗える背もたれイス FLepoco グレー」(5,980円)は、14段階のリクライニングで、姿勢に合わせて細かく調整できる背もたれイス。座布団やオットマン、枕としても使える。

持ち手付カバー洗える背もたれイス FLepoco グレー

「Moffle お風呂まくら」(2,980円)は、湯船に身をゆだねながら、ふわっと頭をあずけて深くくつろげるお風呂まくら。

Moffle お風呂まくら

「疲労回復サポートウェア」(トップス/3,980円・パンツ/3,980円)は、特殊機能繊維が体を包み、血行を促して疲れや筋肉のハリをやさしくほぐすリカバリーウェアのトップス＆パンツ。

疲労回復サポートウェア

「リカバリーサポートサンダル」(980円)は、軽やかなEVA素材を使用し、歩き出しやすいようにつま先部分の「反り」を調整したリカバリーサポートサンダル。