婚活リアリティーショーの参加男性30人と敏腕恋愛婚活アドバイザーが面談「彼らがもし婚活現場にいたら…」

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』(4月28日22:00〜スタート)の初回配信に先駆けて、参加する“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキングが公開された。

参加者のレベルの高さを敏腕恋愛婚活アドバイザーが大絶賛

今回公開したランキングは、番組に参加する厳選された”ハイスぺ男性”総勢30人を、年収順に一覧化したもの。平均年収は2,000万円超、平均年齢は30.6歳という超ハイスペックな30人が集結。中には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家、その他にも医師やミスタージャパングランプリなど、個性豊かなメンバーが集っている。

婚活ビギナーの女性3人をサポートする、累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏は、男性30人全員とも個別に面談を行っているが、面談を経て男性陣について「学歴や年収、職業だけでなく外見もモデル並みの男性が勢ぞろい」「彼らがもし婚活現場にいたら、一瞬で成婚してしまうのではないかと思うほどの、貴重な存在の方々」とレベルの高さを大絶賛。通常の婚活市場ではなかなか出会えないほどの好条件の男性陣に、太鼓判を押している。

また、この番組について植草氏は「特に婚活中の方には、これまでの婚活の何がよくなかったのか、これからはどうしていけばよいのか参考になるはず」とコメント。自分自身の学びにもなるといった番組の一面をアピールしている。

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