大都技研と京楽産業．は、「ソードアート・オンライン」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」(以下SAOシリーズ)の新機種導入を機に、ぱちんこ・スロット両機種で盛り上げる共同プロモーションプロジェクト「スマパチ＆スマスロ 2026 SAO YEAR」を始動する。

■今年、ホールは「SAO」にリンクする

2026年、大都技研・京楽産業．の両メーカーが手を取り合い、年間を通じて「SAOシリーズ」の魅力を最大化させる「スマパチ＆スマスロ 2026 SAO YEAR」をスローガンに掲げる。メーカーの垣根を超えたコラボレーションにより、既存ファンのみならず、新たなプレイヤー層へ向けても強烈なインパクトを提供していくとしている。

施策の内容については、2社共通で使用できるホール装飾(4機種分)、SNSでのコラボ、スペシャルキャンペーン、その他にもさまざまなイベントやプロモーションでのコラボを予定。詳細については、決定次第、順次発表されるので楽しみに待ちたい。

(C)2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project

(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

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