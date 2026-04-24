年商100億円超のIT企業を経営、名だたる企業の立ち上げにも関わり、富と名声を手にした男は、ある日、全てを捨てることにした――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、年商100億円超のIT企業経営者から仏教の道に転身した小野龍光さん(51)を追った「100億円男の人生相談 ～満たされない心の行方～」を、26日に放送する。

歌舞伎町に立つ 小野龍光さん(右)

「ジモティー」「グルーポン・ジャパン」「17LIVE」…誰もが知る企業の経営や設立に関わってきた小野さん。地位もお金も手に入れ、誰もがうらやむような成功を収めながら、胸の中に抱える違和感は大きくなるばかりだった。「どれだけお金を稼いでも、心が満たされない」…勝ち続けてきた人生の末に下した決断。それは全ての仕事を手放し、IT長者としてのキャリアを捨て去ることだった。

4年前、小野さんが向かったのはインド。そこで頭を丸め、僧侶の見習いとなる。得度を経て、お金という数字から解放された彼は「残りの人生を他者の幸せのために尽くす」と決めた。そんな彼が始めたのが無料の人生相談。“成功者”として知られる小野さんのもとには、相談者が後を絶たない。仕事や人間関係の悩みなど、満たされない心の形は様々だ。

人間関係に悩み、変わりたいと願う30代の男性は、小野さんとともにインドへ渡ることに。現地には「少しでも前に進みたい」と願い、はるばるインドまでやってきた多くの日本人相談者たちの姿があった。

小野さんとの対話を通して変わりたいと願う人々。「満たされて生きる」とは何なのか。お金もキャリアも全てを捨てた男と、相談者たちの心の交流を、礼真琴のナレーションで見つめていく。

インドで髪を切る日本人の若者

(C)フジテレビ