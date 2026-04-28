ロッテは、ロングセラーブランド「パイの実」から、新商品「とろリッチパイの実」を5月12日より全国で発売する。1979年の発売以来48年目で初めて、チョコレートではなく「とろけるミルククリーム」を包み込んだ新しいパイの実が登場するとのことだ。

とろリッチパイの実

開発に2年以上。パイが主役の「とろ～り」パイスイーツ

「パイの実の主役はパイ」という顧客の期待に応え、チョコ菓子の枠を超えた新しい食感を追求。コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームを閉じ込めた一粒スイーツに仕上がっている。

軽やかな食感とともにバターのコクが感じられ、後からミルククリームのやさしい甘さが広がるのが特長だ。とろっと柔らかい食感を作るため、原料選定や熱のかけ方など検証を重ね、2年以上の歳月をかけて完成したという。

とろリッチパイの実

商品名:とろリッチパイの実

発売日:5月12日

発売地区:全国

内容量:69g

価格:想定小売価格302円前後



二子玉川でリアル体験イベント「おしの森スタンプラリー」開催

発売に先立ち、2026年5月3日から5月5日までの期間、二子玉川ライズ・ショッピングセンターにて「パイの実 おしの森スタンプラリー」を開催する。「推し活」カルチャーをモチーフにした新しい世界観を楽しめるイベントとのことだ。

期間中、対象店舗で2,000円(税込・合算不可)以上購入したレシートを提示すると、各日先着800名にスタンプラリー台紙が配布される。4つのスタンプを集めて完成させると、各日先着800名に「ロッテ パイの実」と「オリジナルシール」のセットがプレゼントされる。

パイの実 おしの森スタンプラリー

自分だけの「推しパイの実」が作れるパッケージ企画も始動

5月12日より、パッケージ裏面を活用してオリジナルロゴが作れる企画も展開される。「パイの実」「チョコを味わうパイの実<深みショコラ>」の箱タイプを2個購入すると、パッケージアレンジシールが1枚プレゼントされる。

パッケージアレンジシールプレゼント企画

パッケージアレンジシール

シールのカラーは全8種類あり、推しの名前を貼った「推しパイの実」を作ることが可能だ。また、「せんぱいの実」「こうはいの実」「感謝いっぱいの実」など、メッセージ入りのデザインも全15種用意されており、友人や家族へのプレゼントとしても活用できるとしている。