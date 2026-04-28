2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月28日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

【4月28日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】 5月発売の新作アイス3品を紹介 - みかん、メロン、あずきがたっぷり!
ローソン、冷んや～りしゃりしゃりフローズン「フルーツミックスフラッペ」がマチカフェに登場
【ローソン】しっとりサクサク! 大人気カフェとのコラボベーカリー3品を発売
【ローソン】一度食べたらやみつき! ふわふわ・しっとり食感の生ドーナツ3品を発売【近畿限定】
ローソン×八天堂がコラボ! とろ～りカスタードのパンやスイーツ5品を発売
【4月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
嘉之助蒸留所のハイボール缶が満を持して登場 ― ローソン酒類戦略は「消費の二極化に対応」
ローソン、人気蒸留所のハイボールや130円のサワーなど計13品を発売
ローソン、900ml大容量のフルーツティー3品を158円で販売 - 家計にやさしい&夏の水分補給にぴったり
ローソン、「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナル焼きそば&おにぎりを発売【関東甲信越限定】
関連画像をもっと見る

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)

  • 「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)

    「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)

価格 : 329円
エネルギー : 274kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂コラボ商品の、濃厚なカスタードの味わいが楽しめるクレープが登場です。 なめらかなカスタードと相性の良いバナナを包み込んだこちら。 一口食べれば、素材の旨みが口いっぱいに広がる贅沢な一品に仕上がっています。

「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)

  • 「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)

    「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)

価格 : 225円
エネルギー : 146kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じく八天堂コラボ商品の、カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福が登場。もっちりとした餅生地のなかに、2種類のカスタードを贅沢に閉じ込めています。和と洋が絶妙にマッチした、とろけるような口どけを楽しめる一品。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

  • 「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

    「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

価格 : 192円
エネルギー : 225kcal
※沖縄地域のローソンでは214円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち生地のなかに、カスタードホイップとカスタードクリームがたっぷり入った、とろけるクリームパンが登場。2種のカスタードが重なり合うリッチな味わいが魅力のスイーツパンです。

「チョコチュロッキー」(160円)

  • 「チョコチュロッキー」(160円)

    「チョコチュロッキー」(160円)

価格 : 160円
エネルギー : 399kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

手軽に食べられる、スティックタイプのチョコチュロッキーが登場です。チョコの甘みとザクザクとした食感がクセになるこちら。 ワンハンドで楽しめるので、作業の合間やちょっとしたおやつタイムにもぴったり。

「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)

  • 「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)

    「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)

価格 : 149円
エネルギー : 345kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりしっとりとした食感の、ミルクティー味の蒸しケーキが登場です。 袋を開けた瞬間に広がる紅茶の華やかな香りがポイント。 優しいミルクの甘さと紅茶の風味が溶け合う、上品な味わいの蒸しケーキに仕上がっています。

まとめ

4月28日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」や「チョコチュロッキー」、「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

【4月28日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】 5月発売の新作アイス3品を紹介 - みかん、メロン、あずきがたっぷり!
ローソン、冷んや～りしゃりしゃりフローズン「フルーツミックスフラッペ」がマチカフェに登場
【ローソン】しっとりサクサク! 大人気カフェとのコラボベーカリー3品を発売
【ローソン】一度食べたらやみつき! ふわふわ・しっとり食感の生ドーナツ3品を発売【近畿限定】
ローソン×八天堂がコラボ! とろ～りカスタードのパンやスイーツ5品を発売
【4月21日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【4月21日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
嘉之助蒸留所のハイボール缶が満を持して登場 ― ローソン酒類戦略は「消費の二極化に対応」
ローソン、人気蒸留所のハイボールや130円のサワーなど計13品を発売
ローソン、900ml大容量のフルーツティー3品を158円で販売 - 家計にやさしい&夏の水分補給にぴったり
ローソン、「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナル焼きそば&おにぎりを発売【関東甲信越限定】
関連画像をもっと見る
まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら