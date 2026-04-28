【4月28日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

4月28日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)

価格 : 329円

エネルギー : 274kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

八天堂コラボ商品の、濃厚なカスタードの味わいが楽しめるクレープが登場です。 なめらかなカスタードと相性の良いバナナを包み込んだこちら。 一口食べれば、素材の旨みが口いっぱいに広がる贅沢な一品に仕上がっています。

「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)

価格 : 225円

エネルギー : 146kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じく八天堂コラボ商品の、カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福が登場。もっちりとした餅生地のなかに、2種類のカスタードを贅沢に閉じ込めています。和と洋が絶妙にマッチした、とろけるような口どけを楽しめる一品。

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 225kcal

※沖縄地域のローソンでは214円とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふわもち生地のなかに、カスタードホイップとカスタードクリームがたっぷり入った、とろけるクリームパンが登場。2種のカスタードが重なり合うリッチな味わいが魅力のスイーツパンです。

「チョコチュロッキー」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 399kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

手軽に食べられる、スティックタイプのチョコチュロッキーが登場です。チョコの甘みとザクザクとした食感がクセになるこちら。 ワンハンドで楽しめるので、作業の合間やちょっとしたおやつタイムにもぴったり。

「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)

価格 : 149円

エネルギー : 345kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりしっとりとした食感の、ミルクティー味の蒸しケーキが登場です。 袋を開けた瞬間に広がる紅茶の華やかな香りがポイント。 優しいミルクの甘さと紅茶の風味が溶け合う、上品な味わいの蒸しケーキに仕上がっています。

まとめ

4月28日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」や「チョコチュロッキー」、「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用