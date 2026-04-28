マーケティング調査・コンサルティングサービスを提供するヴァリューズは、2026年4月24日、国内の宿泊予約者を対象に旅行先や予約タイミングを分析した「GW(ゴールデンウィーク)&SW(シルバーウィーク)のダブル5連休を控えた旅行予約実態」の調査結果を発表した。本調査は、主要旅行予約サイトにおける国内ホテル宿泊プランの予約者を対象に、同社保有モニターのインターネット行動ログを用いて分析されたものである。

宿泊予約先は「関東」が24.7%で首位。観光資源の豊富なエリアが人気

2025年の1年間における宿泊予約者のエリア別割合を調査したところ、「関東地方」24.7%が第1位となった。東京都や神奈川県など、都市部や人気の観光地が集中していることが理由と考えられる。次いで第2位は「中部地方」(20.5%)、第3位は「九州地方(沖縄県含む)」(18.8%)となった。上位に選ばれた地域はいずれもグルメやレジャーなどの観光資源が豊富であるという共通点が見られた。

2025年の1年間における宿泊予約者のエリア別割合

宿泊旅行は「地元エリア内」が主流。東北は地元志向、四国は他エリア志向

居住エリア別の宿泊先を調査したところ、全体として自分の住むエリア内を旅行先に選ぶ割合が高い傾向にあった。北海道居住者の北海道旅行は44.2%、中部地方居住者の中部地方旅行は42.2%にのぼる。特に東北エリアはエリア内旅行の割合が最も高く、地元愛着の深さがうかがえる。

一方で、中国・四国エリアの居住者は、九州地方や関東地方などの「他エリア」へ旅行する割合が高いことが判明した。鉄道や飛行機を利用して都市部を訪れる「都市圏志向」の動きが見られる。

居住エリア別の宿泊先

本州中心部は全国へ分散、近隣エリア同士の往来が意外と少ない実態も

関東・中部・近畿の居住者は、日本各地を満遍なく旅行しており、旅行先が全国に分散する傾向がある。対してその他のエリアでは、居住地に近い周辺エリアへの旅行が中心となった。

居住エリア別の旅行先

また、地理的に近いにもかかわらず相互の予約割合が低い組み合わせも確認された。北海道居住者による東北地方の予約特徴値(-0.028)や、九州居住者による四国地方の予約特徴値(-0.047)などがいずれも低い。近距離エリア間の往来よりも、居住エリア内または遠方への旅行が選ばれやすい可能性が示唆された。

居住エリア別の旅行先

予約タイミングは「直前」と「1カ月前」に集中。2月は早期予約が目立つ

予約日から出発日までの日数を確認したところ、「直前〜1週間前」と「約1カ月前」の2つの時期にピークが見られた。気軽な企画と事前の準備という2つの旅行ニーズが存在している。

予約日から出発日までの日数

出発月別の分析では、予約は旅行の前月〜当月に集中している。ただし、2月出発に関しては「前々月」に予約した人の割合が相対的に高い。これは祝日が2回あることや、年末年始の早期割引キャンペーンが影響したと考えられる。

ターゲットの居住地や時期に合わせたアプローチが不可欠

今回の調査により、生活者の旅行ニーズは居住エリアによって大きく異なることが明らかになった。東北地方のような「地元志向」の取り込みや、本州中心部から全国へ分散する遠方客を狙う施策など、ターゲットごとの移動特性を捉える必要がある。

また、予約のピークが直前と1カ月前の2回あることから、予約時期の波を正確に把握したプロモーションが、2026年の大型連休に向けた旅行需要の取り込みにおいて重要となる。