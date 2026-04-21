東京都では、子供の笑顔につながる、子供の目線に立った様々なアクションを展開する取組として、「こどもスマイルムーブメント」を展開している。

このたび、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、その取組の一環として、都や区市町村、こどもスマイルムーブメントの参画企業・団体が実施する、子供向けのイベントやコンテンツ等を紹介する特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」を公開した。

「こどもスマイルムーブメント」公式ウェブサイト内に公開された特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」では、ゴールデンウィーク期間中に子供が楽しめる、都や区市町村、こどもスマイルムーブメントの参画企業・団体が実施する取組、オンラインコンテンツ、「SusHi TechTokyo 2026 パブリックデイ」等のイベント(約300件)を掲載している。

掲載例は、ワークショップ、体験、文化鑑賞、音楽、スポーツ、プレーパーク(冒険遊び場)、国際、食べ物、科学(ロボット、デジタル等)、環境、展示・見学、セミナーなど。リアル恐竜体験(SusHi Tech Tokyo 2026 パブリックデイ)や、未来のモビリティ体験(Tokyo Mirai Weeks)など、子どもが楽しめるイベントが紹介されている。

公開期間は、令和8年4月17日(金曜日)から令和8年5月6日(水曜日・祝)まで。4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日・祝)までのイベント等の情報を掲載しているとのこと。