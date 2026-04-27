カルビーは4月下旬、任天堂の人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたパッケージの「ピザポテト」(オープン価格・200円前後)を全国のコンビニエンスストアで発売する。

「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」により濃厚なチーズの味わいを表現している。

1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、2024年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。これまで多くの期間限定フレーバーを発売している。

今回、初のコラボレーションとなる「星のカービィ」のゲームは、同じく1992年に登場し、幅広い世代から支持を受けていることから今回のコラボレーションが実現。

パッケージは、すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィの全3種類のデザインが展開される。「星のカービィ」が一目でわかるよう大きく配置され、チーズを絡めたデザインで、「ピザポテト」らしさを演出。

今回のコラボパッケージは、6月上旬に終売を予定しているが、店舗によっては取扱いのない場合や売り切れで販売終了の場合がある。

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