K-POP4人組グループ・aespaのデビューからの830日間を追ったドキュメンタリー映画『aespa: MY First page』が、12月3日からPontaパスとTELASAで独占配信される。

映画『aespa: MY First page』 (C)2024 SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.