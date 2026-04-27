ぶつかり合いながらも惹かれていく思い、素直になれないまま揺れ動く感情――“純愛”という言葉では収まりきらないほどの、まっすぐで不器用な関係性が描かれる。

フジテレビの動画配信サービス・FODで、映画『純愛上等!』の独占配信が27日からスタートした。

同作は、漫画家・七緒氏の同名BLコミックを実写化した青春ラブストーリー。敵対する高校のトップ同士による、不器用でまっすぐな恋を描く。W主演を務めるのは、俳優としても活動するM!LKの山中柔太朗と、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ。堀夏喜(FANTASTICS)、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉ら注目の若手キャストが脇を固める。

監督は『ひだまりが聴こえる』の八重樫風雅氏、脚本は『25時、赤坂で』の川崎僚氏が担当。映像ならではの繊細な演出と、登場人物の心情を丁寧にすくい上げる脚本で、原作の魅力を引き出す。

物語の主人公は、紅桜高校の亀井円(高松)。誰からも慕われる兄貴的存在でありながら、ある出来事をきっかけにケンカも恋愛もしないと決め、平穏な日々を送っていた。そんな中、かつて停戦を約束した敵校・白岩高校のトップ、佐藤美鶴(山中)が突然現れたことで、再び緊張が走る。

しかし、美鶴の目的は、円の祖母が営む駄菓子屋の2階に下宿すること。寡黙で何を考えているのか分からない美鶴と、面倒見の良い円は、ともに生活を送る中で少しずつ距離を縮めていく。

(C)映画「純愛上等!」製作委員会