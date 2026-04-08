トイズスピリッツより8月、JILLSTUARTのミニチュアが発売されることに。その精巧な作りに、発売前から期待の声が多数寄せられています。

⋆꙳🤍新商品のお知らせ📷꙳⋆

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＼2026年8月発売予定/⌖.꙳✩

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「JILLSTUART コスメキーホルダーコレクション」

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上品で可愛らしいデザインとトレンド感のあるカラーが、若い世代から圧倒的人気を集めている

「JILLSTUART」の大人気コスメが

超リアルなミニチュアサイズになって

カプセルトイ初登場📷

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お楽しみに♡.꙳✩

(@toysspiritsより引用)

こちらが、8月に発売予定のカプセルトイ「JILLSTUART コスメキーホルダーコレクション」です。細部にまでこだわって再現されたミニチュアコスメは、ロゴモチーフも付いていて本物そっくり。宝石のようにキラキラ輝くビジュが、たまらなく可愛いですね。

ラインアップは、隠しミラーも再現された「リップブロッサム グロウ20」、キャップが外せる「クリスタルブルーム オールドバルファン」と「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」、パカっと蓋が開く「クチュール ミックスブラッシュ コンパクト02」、スタンディングで使用できる「コンパクトミラーⅡ」の全5種。どれが出ても当たりなのが嬉しいです!!

SNSで紹介されると、「めちゃくちゃかわいいじゃん」「うわー!全部持ってた。鏡使えるのすごい!」「これ欲しい!何回でもまわす!!!」「絶対ゲットしたいな!発売が待ちきれない」と話題に。発売はまだまだ先なのですが、すでに4.5万(4月7日時点)ものいいねが寄せられています。

持ってるだけでオシャレ度UPな「JILLSTUART コスメキーホルダーコレクション」。8月の発売をお楽しみに!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部