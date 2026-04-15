ファミリーマートは4月15日12時から、「ファミマオンラインくじ」にて「セサミストリート ピクセルアートコレクション!ファミマオンラインくじ」(880円＋送料)と、TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」くじ(890円＋送料)を発売する。

「セサミストリート ピクセルアートコレクション!ファミマオンラインくじ」(880円＋送料)、TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」くじ(890円＋送料)

セサミストリートがドット絵に

セサミストリートの仲間たちがドット絵デザインでファミマオンラインくじに登場する。

「セサミストリート ピクセルアートコレクション!ファミマオンラインくじ」(880円＋送料)

A賞「ピクセルアクリルブロックセット」は、ドット調になったエルモ・クッキーモンスター・アビー・カウント伯爵のアクリルブロックをセットにしたもの。8mm厚で、いろいろな場所に置いて楽しめる。

A賞「ピクセルアクリルブロックセット」

B賞「ピクセルスマホリング」は、同キャラクターのカラーをベースにしたスマホリングで、4種の中から好きなものを選べる。

B賞「ピクセルスマホリング」

C賞「ピクセルマグカップ」は、同キャラクターが大きくデザインされたマグカップで、4種の中から好きなものを選べる。

C賞「ピクセルマグカップ」

D賞「ピクセルハンドタオル」は、同キャラクターをモチーフにしたハンドタオルで、4種の中から好きなものを選べる。

D賞「ピクセルハンドタオル」

E賞「ピクセルコースター」は、同キャラクターが大きくデザインされたラバーコースター。4種の中から好きなものを選べる。

E賞「ピクセルコースター」

F賞「ピクセルステッカー」は、ドット調になったエルモたちをモチーフにしたステッカー。9種の中から好きなものを選べる。

F賞「ピクセルステッカー」

G賞「ピクセル缶バッジ」は、ドット調になったエルモたちの顔が大きくデザインされた缶バッジ。9種の中から好きなものを選べる。

G賞「ピクセル缶バッジ」

ラスト賞「ピクセルクリアポーチ」は、ドット調になったエルモたちが、ブラウン管テレビに大集合した遊び心のあるデザインで、懐かしのテレビをモチーフにしたクリアポーチ。

ラスト賞「ピクセルクリアポーチ」

「幼ラブ」限定グッズのくじも登場

幼馴染とはラブコメにならないの汐・灯・るな・春の4人が、オンラインくじ限定グッズで登場する。

「TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』くじ」(890円＋送料)

A賞「水萌汐 ビッグアクリルスタンド」、B賞「火威灯 ビッグアクリルスタンド」、C賞「月見るな ビッグアクリルスタンド」、D賞「日向春 ビッグアクリルスタンド」は、約30cmの大型アクリルスタンドで、迫力あるサイズとなっている。

A賞「水萌汐 ビッグアクリルスタンド」

B賞「火威灯 ビッグアクリルスタンド」

C賞「月見るな ビッグアクリルスタンド」

D賞「日向春 ビッグアクリルスタンド」

E賞「ラバーチャーム」は汐・灯・るな・春のラバーチャームで、4種の中から好きなものを選べる。

E賞「ラバーチャーム」

F賞「ラメ入りアクリルキーホルダー」は、同キャラクターのラメ入りアクリルキーホルダー。4種の中から好きなものを選べる。

F賞「ラメ入りアクリルキーホルダー」

G賞「缶バッジ」は2種類ずつ、8種の中から好きなものを選べる。

G賞「缶バッジ」

H賞「コルクコースター」は2種類ずつ、8種の中から好きなものを選べる。

H賞「コルクコースター」

ラスト賞「ヒロイン大集合! アクリルブロックセット」は、汐・灯・るな・春のアクリルブロックをセットにしたもの。8mm厚でいろいろな場所に置いて楽しめる。

H賞「コルクコースター」

「とぅるりぷ」がファミマオンラインくじのアンバサダーに

とぅるりぷ

2.5次元アイドルグループ「すとぷり」などが所属するSTPRの新グループ「とぅるりぷ - True & Lip- 」が、ファミマオンラインくじのアンバサダーに就任した。とぅるりぷ公式YouTubeやSNSで同くじの告知や、オリジナルのくじの展開を予定している。今後の活動については、随時特設ページにて発信していく。

メンバー6人からの就任コメントは以下の通り。

「ファミマオンラインくじ公式アンバサダーに選んで頂き光栄です!おれは昔からくじ引き大好きだから、たくさん引いてリポートたくさん届けちゃうぞ!!!ハズレないのって、、、ええんですかい!?!?」(そあら)

「新サービスの公式アンバサダーに選んでいただいて光栄です!沢山の人にファミマオンラインくじの魅力を届けて広げていけるように頑張ります!まっててね～!」(ものくろ)

「公式アンバサダー!めちゃくちゃ嬉しいです!自分の声が店内で流れるの夢なので頑張ります!楽しみだな～ファミマくじ沢山の人に届けるぞおおお!!」(パルオ)

「とぅるりぷのつきしろやしろ。です!この度ファミマオンラインくじの公式アンバサダーに選んでいただきとても嬉しいです!人生初のアンバサダー頑張ります!メンバーみんなで力を合わせて全力で盛り上げていくのでよろしくお願いいたします!!」(つきしろやしろ。)

「ファミリーマートさんは日頃から大変お世話になってるコンビニです!このような素敵な機会をいただけて本当に光栄です!ファミマオンラインくじの魅力がたくさんの方に届くよう、精一杯盛り上げていきます!」(はりま)

「とぅるりぷ黄色担当まひろまる。です!!ファミマオンラインくじのアンバサダーに選んでいただけるなんて…!すごすぎる!初めてのアンバサダー超頑張って広めていくのでみんな応援してね〜!!」(まひろまる。)