スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年企画として4月20日より、特別連載「#わたしとスターバックス」を公開する。1996年の日本1号店オープンから30年を迎え、ゆかりのある著名人約20名とともに、日常の傍らにあったスターバックスとの物語を紡いでいくという。

日本上陸30年の軌跡と累計60億回の「ありがとう」

1996年8月2日に東京・銀座へ日本1号店がオープンしてから2026年で30年となる。これまで約30万人のパートナーとともに全国47都道府県・約2100店舗へと成長し、累計約60億回もの「ありがとう」を届けてきた。この節目に際し、心と記憶に残る多様なストーリーを届ける企画が始動する。

著名人約20名が語る「あなたとスターバックスの物語」

特別連載「#わたしとスターバックス」は、ファッション、アート、音楽など様々な分野の第一線で活躍するゲストが参加し、FASHIONSNAP公式SNSにて順次公開される。それぞれの視点で綴られる、スターバックスとの特別なつながりやエピソードが見どころだという。

本連載には、ビームス代表取締役社長の設楽洋や、商品・店舗アートを手がけた太田翔伍、オリジナル楽曲を制作した平井大、制作の場として愛用するいきものがかり・HIROBAの水野良樹など、多彩なメンバーが参加している。さらに、2023年に絵本制作を共に行った鈴木おさむやイラストレーターの伊豆見香苗をはじめ、THE RAMPAGEの吉野北人、矢吹奈子、高橋愛らも続々と登場する。一人ひとり異なる好きなビバレッジや、スターバックスがそばにあった瞬間のエピソードを通じ、豊かな30年という時間の中にあった物語を紐解いていくとのことだ。

連載企画概要

日本上陸30周年特別連載「#わたしとスターバックス」は、4月20日より「FASHIONSNAP」公式Instagramにて順次公開される予定となっている。