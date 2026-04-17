スターバックス コーヒー ジャパンは、4月17日より「キャラメル マキアート」をリニューアルする。人気ドリンクのリニューアル、いったい何が変わるのでしょうか？ 都内で行われた試飲会に参加してきました。

スタバ人気ドリンク「キャラメル マキアート」とは

スターバックスは今年、日本上陸30周年を迎えます。「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE?」をスローガンに、コーヒーとの距離感にかかわらず、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案。第一弾として人気の「キャラメル マキアート」が進化しました。

「キャラメル マキアート」は、もともと北米限定で販売され、アメリカで定番メニューとなったことから、1999年より日本でも展開されています。当時はスターバックスとして初めての甘さのあるエスプレッソビバレッジだったことから、コーヒーが苦手な人でもチャレンジしやすく、親しみやすいドリンクとして愛されてきました。

キャラメル マキアートの特徴であるクロスハッチ

「キャラメル マキアート」は何が変わった?

リニューアルした「キャラメル マキアート」。「キャラメルソース」と「バニラビーンフレーバーシロップ」が進化しました。

「キャラメルソース」は、ほろ苦さをより感じられる味わいになり、キャラメルを手作りする際に鍋から香る砂糖とバターを焦がした香りを引き立たせ、深入りで香ばしいエスプレッソの力強さと調和するように配合を変更しています。

バニラシロップこと「バニラビーンフレーバーシロップ」は、よりバニラビーンっぽさを際立たせ、キャラメルソースとエスプレッソとのマッチングを確認しながら作られたそう。ふわっと香るバニラは、飲んだ瞬間ほっとできる印象を与えてくれます。

さらにアイスの「キャラメル マキアート」は、新たにふわふわのムースフォームをプラス。ふわふわでもちっとした冷たいムースフォームを重ね、エスプレッソを流し入れてからキャラメルソースをトッピングすることで、層も美しく仕上がっています。この泡はノンファットミルクで作られているので、ヘルシーなのも嬉しいところ。

一方、これまでも好まれてきた「キャラメル マキアート」だからこそ、ホットの作り方は変えていないそう。

「キャラメル マキアート」の価格、カロリーは?

リニューアルした「キャラメル マキアート」の価格、カロリーは、以下の通りです。

サイズ 価格 ホット アイス ショート 540円 152kcal 147kcal トール 580円 223kcal 181kcal グランデ 625円 297kcal 230kcal ベンティ 671円 379kcal 294kcal

リニューアルした「キャラメル マキアート」の味わいは?

さっそくリニューアルした「キャラメル マキアート」をいただきます。

試飲するキャラメル マキアートが手元に届いた時、甘く香ばしいキャラメルの香りが印象的で、よりキャラメルの濃厚さが強くなったように感じました。甘いけれど、香ばしい。とろりとしたソースは、どこか懐かしさを感じるような味わいでした。

エスプレッソのすっきりとした苦みに、キャラメルの甘さとバニラの香りが合わさり、飲むとほっと一息つけるおいしさ。全体的にはすっきりとした印象で、仕事の合間に甘いものがほしいとき、ちょっと休憩したいときのお供にぴったりだと感じました。

アイスはふわふわのムースフォームが加わり美しい層が楽しめます

スターバックスのおすすめのアイスの飲み方は、まずはあえてストローを使わずカップに直接口を付けて飲むこと。キャラメル、ミルクフォーム、バニラ、エスプレッソが混ざり合い、一体感のある味わいを楽しめます。

「キャラメル マキアート」のおすすめカスタムは?

そのまま進化した「キャラメル マキアート」を楽しむのもいいですが、スターバックスと言えばカスタムも楽しみたい。おすすめのカスタムを聞いてみました。

■アーモンドミルクに変更(+55円)

キャラメルソースと深煎りのエスプレッソの香ばしさに、ローストアーモンドの香ばしさをプラス。間違いなく合う組み合わせなので、ぜひ試してみて。



■ホワイトモカシロップに変更(無料)または追加(+55円)

甘さがもっと欲しい人におすすめのカスタム。濃厚な甘さが加わり、スイーツ感のあるキャラメル マキアートに。



■シナモントッピング(無料)

ふわふわの泡にスパイスの香りが加わり、少し刺激的な風味に。

シンプルな味わいだからこそ、いろいろなカスタムと相性よし。お気に入りを見つけてみるのも楽しそうですね。

キャラメル、バニラビバレッジも進化

今回リニューアルした「キャラメル マキアート」に合わせ、「キャラメル フラペチーノ」や「バニラ クリーム フラペチーノ」も味わいがリニューアル。

「キャラメル フラペチーノ」は、「キャラメル マキアート」と同じくキャラメルソースとバニラビーンフレーバーシロップがリニューアルすることで、キャラメル風味とバニラの香りが豊かな仕上がりに。キャラメル マキアートがそのままフラペチーノになったような味わいなので、キャラメル好きは要チェック。

「バニラ クリーム フラペチーノ」は、バニラビーンフレーバーシロップがリニューアルすることで、よりバニラが濃厚になり、バニラアイスのような香りを楽しめるそう。

期間限定のフラペチーノに注目が集まりがちですが、これらのフラペチーノにも目を向けてみてくださいね。

キャラメル マキアートと楽しむプレイリスト

4月17日から、キャラメル マキアートの象徴的なクロスハッチをモチーフにした、レコード風のオリジナルコースターが、店舗に設置されます(なくなり次第終了)。

店舗に設置されるオリジナルコースター

コースターには、各界の多彩な表現者が「キャラメル マキアートと一緒に聴きたい曲」をテーマに選んだプレイリストへアクセスできる二次元バーコードを印字。Spotifyがセレクトしたプレイリストも楽しめるそうです。