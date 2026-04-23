カンロは、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」を4月28日より全国のセブン-イレブンで発売する。

空想果実 イトピスの実

EC限定で発売した「空想果実ラボスペシャルBOX」は限定1,200セットが約10時間で完売しており、好評につき再発売が決定した。

グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されている。カンロの「空想果実」シリーズはそんなグミの自由度の高さを活かし、空想上の果実の味や食感をグミで表現した、好奇心を刺激する体験型商品だ。商品は公式サイトやSNSと連動しており、まるで本当に幻の果実が実在するかのような世界観を作り上げている。

シリーズ第3弾の「空想果実 イトピスの実」は、深海で発見された空想上の果実で、爽やかな酸味と程よい甘みが特徴。

外側は深海での果皮の状態を再現したパリッと食感、内部は果肉そのものの柔らかい食感をイメージしている。グミ粒は涙のような「しずく型」で、鮮やかな青色が見た目にも美しい一粒に仕上がっている。

2025年11月にセブン-イレブンで発売後、SNSを中心に話題となり、2026年2月には「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」をEC限定で発売。限定1,200セットが約10時間で完売した。

パッケージに描かれている「イトピスの実」は実物の立体造形を撮影したもので、裏面には発見者の手記を掲載。パッケージやデジタル上で公開されている情報を手掛かりに、ストーリーをイメージしながら楽しめる商品。

イトピスの実

商品概要は以下の通り。

空想果実 イトピスの実

商品名は、空想果実 イトピスの実。 発売日は、4月28日。 参考価格は、248.40円。 内容量は、33g。 販売エリアは、全国のセブン-イレブン店舗。 ※一部取り扱いのない店舗もあり