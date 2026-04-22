セブン‐イレブン・ジャパンは4月21日に「オムライスおむすび 海老トマトクリームソース」(246.24円)と「てりたまハンバーグおむすび」(257.04円)を、4月28日に「お出かけおむすびセット6個入り」(354.24円)を全国のセブン‐イレブンにて順次発売する。

おむすび3種発売

同社は観光地への人の流入が最大化するGWに合わせて、「場所を選ばない」「待ち時間ゼロ」「片付け不要」の3要素を意識したおむすび3種を開発。

「オムライスおむすび 海老トマトクリームソース」は、専用の鉄板を使用し、1枚ずつ丁寧に焼き上げたオムレツを採用。ふんわりとした食感を実現している。また、海老トマトクリームソースを合わせることで、家庭で作るオムライスと一線を画す味わいを目指している。

販売エリアは、北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県で、沖縄県は4月28日から順次販売する。

「てりたまハンバーグおむすび」は、鉄板焼きで仕上げたハンバーグが特徴。食べ応えを求める方のニーズに応えるボリューム感が際立つ一品。

販売エリアは、北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄県。近畿エリアは4月28日から順次販売する。

「お出かけおむすびセット6個入り」は、「家族や友人とシェアしやすい」ことを第一に考えた、ひと口サイズの詰め合わせ。春らしい食材の「たけのこご飯」と、定番の「鮭わかめご飯」「海苔たまごおかかご飯」の計3種類を各2個ずつ彩りよくセットにしている。 販売エリアは、東北、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県。