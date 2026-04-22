あきんどスシローは、世界的に人気なスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』との2回目となるコラボレーション「黄金の一皿」を4月27日より全国のスシローにて実施する。今回のコラボでは、限定グッズ付きのおすしやスイーツなど、複数の商品が第1弾と第2弾の期間に分けて登場するとのことだ。また、70皿完食を目指すSNSキャンペーンや、世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗の展開など、食事と一緒に楽しめるコンテンツが多数用意されているとしている。

コラボ限定ピック付きメニューのラインナップ

今回のコラボでは、対象の商品を注文するとランダムで1枚、限定ピックが提供される。第1弾と第2弾の共通メニューとして登場するのは、サーモンに香ばしく揚げたネギと特製マーラーソースを合わせた「マーラー風サーモン 揚げネギ添え」で、価格は250円からとなっている。

第1弾限定メニューには、長崎名物レモンステーキをイメージした創作すしの「レモンステーキ風にぎり」と、肉厚でボリューム感のある「大えび」がラインナップされており、いずれも250円から販売される。

第2弾からは、特製ダレで焼き上げ旨みを凝縮させた「うなぎの蒲焼き」と、コリコリとした食感が特長の「大つぶ貝」が登場し、こちらも250円からの提供とのことだ。

限定カードやステッカーが付属する豪華メニュー

ホログラム素材でキラキラと輝く限定カードが付く「天然インド鮪6貫盛り」は、第1弾・第2弾共通で1,220円から販売される。カード裏面の二次元コードから、限定描きおろしアクリルスタンドペアセットが当たるキャンペーンに応募可能だ。スイーツカテゴリーでは、限定ステッカー付きのメニューが展開される。

天然インド鮪6貫盛り 第1弾・第2弾 1,220円〜

スイーツカテゴリーでは、限定ステッカー付きのメニューが展開される。共通メニューの「わらび餅と大学芋」は290円から提供され、第1弾限定の「白桃とヨーグルトのアイスケーキ」は300円から、第2弾限定の「コーヒーゼリーほろにが仕立て」は250円から登場する。

ステッカーには、6月中に何度でも使える5%OFFクーポンが付属しているとのことだ。

さらに、キャラクターの全身ビジュアルを楽しめるクリアしおり付きの「フライドポテト」が280円から、全8種の限定すし皿がランダムで1個付いてくる「ソフトドリンク」が1,400円から提供されるとしている。