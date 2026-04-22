ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、世界中でブームを生んでいるモンチッチと初めてのコラボレーションとなる「モンチッチUT」を5月1日より発売する。WOMENとGIRLSのラインナップで、モンチッチたちの写真を使用したフォトTシャツが登場するとのことだ。

モンチッチUTコレクション

豪華なノベルティや抽選キャンペーンを開催

発売日には、対象商品を含む1,980円以上を購入した人を対象に、先着でユニクロオリジナル「UTオリジナルモンチッチステッカー」を1枚プレゼントする予定だ。ステッカーには、実際に発売されるUTと同じ柄を着用したモンチッチが収められている。

また、発売を記念して4月28日からは「300体限定! UTモンチッチキーチェーンプレゼントキャンペーン」の実施も決定しているとのこと。詳細については、ユニクロ公式X、TikTok、Live Stationにて告知されるとしている。

限定オリジナルステッカー

モンチッチちゃんとKAWAII LAB. MATESの着こなし企画

スペシャルサイトでは本日より、モンチッチちゃんが曜日ごとに異なるUTの着こなしを披露する「7日間スタイリング」が公開される。スペシャルゲストとして、アソビシステム発の次世代アイドル研修生ユニット「KAWAII LAB. MATES」が参加。モンチッチちゃんと一緒に、個性あふれるコーディネートを届ける内容となっているとのことだ。

7 Days 7 Looks スタイリング企画

商品概要

発売日は5月1日で、ユニクロ全店およびオンラインストアにて販売される。WOMEN Tシャツは4柄で価格は1,990円、サイズはXSから3XLまで展開。GIRLS Tシャツも4柄で価格は990円、サイズは100から160までとなっている。なお、一部のサイズはオンラインストアのみでの取り扱いとなるとしている。

商品名:WOMEN Tシャツ(4柄)

価格:1,990円

サイズ:XS〜3XL



モンチッチUTコレクション WOMEN Tシャツ(4柄)

商品名:GIRLS Tシャツ(4柄)

価格:990円

サイズ:100〜160

