ユニクロは4月24日～5月7日まで、「ユニクロゴールデンウィークキャンペーン」を実施する。

ユニクロゴールデンウィークキャンペーン

1万円以上購入でバッグ&ポーチをプレゼント

4月24日～4月27日の4日間、税込1万円以上の購入者限定で、メッシュトートバッグ&保冷ポーチセットをプレゼントする。店舗では毎日先着、オンラインストアでは毎日抽選となる。

トートバッグは涼しげなメッシュ素材で、サングラスをかけられるフック付き。保冷ポーチは飲み物や軽食を入れて持ち歩ける、初夏のレジャーシーンにぴったりの便利グッズ。差し色になる爽やかなカラーと、使いやすいベーシックカラーの全5色展開となる。

モンチッチと初コラボ

世界中でブームを生んでいる「モンチッチ」と初めてのUTコレクションを5月1日より発売する。

「WOMEN Tシャツ(4柄)」 (1,990円)と「GIRLS Tシャツ(4柄)」(990円)をラインナップ。さまざまなモンチッチたちの写真を使用したフォト Tシャツは、大人も子どもも可愛く着こなせる。モンチッチUTを含む税込み1,980円以上購入した人を対象に、先着でオリジナルの「UT モンチッチステッカー」をプレゼントする。

UT モンチッチステッカー

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」発売

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開を記念して、映画公開初日の4月24日より「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」を発売する。映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったUTが登場。さらに、 販売に合わせてユニクロ店内ではマリオ役の宮野真守さんが店内放送に登場する。

© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

「ドラゴンクエスト」と初のコラボレーション

日本を代表するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」は、今年で誕生から40周年を迎える。UTとの初のコラボレーションが実現したコレクションは4月29日に発売される。壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、ゲームの魅力をTシャツで表現した。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

人気絵本「パンどろぼう」のコレクション

BABYでは、ユーモアあふれる人気絵本「パンどろぼう」のコレクションが、5月4日より登場する。コットン100%の「Tシャツ」(990円)2柄と、お腹が出ないように上下をボタンで留められるデザインの「ドライパジャマ」(1,990円)2柄を用意。2点購入で、電子レンジでも使用できるオリジナルデザインの「おやつボウル」をプレゼントする。

おやつボウル

©Keiko Shibata/KADOKAWA

総額100万円分のギフトカードが当たる

同社のライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では、期間中合計5回のライブ配信を実施。ゴールデンウィーク期間中のお買い得商品を買い逃しがないよう、チラシ情報を前日に先行公開する。

また、配信中に出題するクイズの答えを応募フォームに記載して、抽選で5,000円分のユニクロ ギフトカードが200名に当たる(総額100万円)プレゼントキャンペーンも開催する。さらに、当選者200名のうち抽選で30名には、UTを着用したモンチッチ キーチェーンが当たるWチャンスも。詳細は各配信ページで確認を。

総額100万円分のギフトカードが当たる

お買い得商品が100商品以上登場

今季から全てのデザインを見直し、かけ心地にもこだわって大幅に進化した「サングラス」を、通常2,490円→特別価格1,990円で提供する。4月24日～4月30日まで。

SNSでも大バズリの「UNIQLO:C スウェットワイドパンツ・スウェットストレートパンツ」が4月24日～4月30日限定で特別価格に。通常3,990円を2,990円で提供する。おうちでゆっくり過ごすにはもちろん、近所でのショッピングや公園で遊ぶなどのシーンにも最適。表面は適度なハリ感できれい見え しながら、はき心地が良い万能パンツ。

5つの定番エアリズムインナーが、4月24日～5月7日までお買い得価格990円で登場する。汗をかいても快適に過ごせる、ゴールデンウィークのあらゆるシーンで活躍するインナー。

シルエットや着心地、素材の細部までこだわった「Uniqlo U クルーネック」が、4月24日～28日までの期間、特別価格990円で登場する。着こなしを彩る旬カラーを豊富に取り揃えた。

「Uniqlo U クルーネックT」(通常1,500円→特別価格990円)

そのほかにも、全30色柄以上の豊富なバリエーションから選べるWOMENブラトップや、全60色柄以上から組み合わせ自由なMEN・WOMENのポロシャツ・ポロセーターのまとめ買いも、ゴールデンウィークキャンペーン期間を通して用意している。