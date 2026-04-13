あきんどスシローは4月10日、日本国内のスシロー全店舗において、5月12日および13日の2日間を一斉休業すると発表した。この取り組みは「働きやすい環境づくり」の一環として2019年から実施されており、社員や従業員、その家族からの高い反響を受けて今年で8年目を迎える。人的資本経営を推進する中で、より良い労働環境の整備に努めるとしている。

スシロー

社員の「働きやすい環境づくり」を目的とした継続的な取り組み

スシローの一斉休業は、従業員がリフレッシュできる環境を整えることを目的に継続して実施されている。8年目となる本年も、全店一斉に休みを設けることで、社員や従業員のエンゲージメント向上を図る狙いがある。顧客に対しては不便をかけることへの理解を求めているとのこと。

一斉休業の概要と対象店舗

休業は5月12日と13日の2日間にわたり、あきんどスシローが運営する日本国内の全663店舗が対象となる。ただし、お持ち帰り専門店の「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」については通常通り営業を行うとのこと。

また、一部店舗においてはリニューアルに伴い休業期間が異なるため注意が必要だ。スシロー宮崎新別府店および南越谷店については、今回の全店一斉休業とは別のスケジュールで休業が実施される。詳細な営業情報については、公式サイトにて確認が可能。

人的資本経営への取り組み

親会社であるFOOD & LIFE COMPANIESは、サステナビリティ活動の一環として「働き方への支援」を掲げている。ダイバーシティ&インクルージョンの推進や、従業員の処遇改善、環境整備に努めており、今回の一斉休業もその具体的な施策の一つと位置づけられている。