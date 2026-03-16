ユニクロは3月16日より、太陽の日射しをイメージした外装の「黄色いユニクロ」を駅構内の7店舗で展開している。

「UVカットコレクション」が登場

今シーズンは、「エアリズム」の素材にウルトラストレッチの機能を加えた「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」(2,990円)が新登場。また、昨年登場した太陽からの熱を軽減させる遮熱機能付きの「UVカットコンパクトアンブレラ遮熱」(2,990円)は、骨と生地を変更してより軽量化し、持ち手を細くすることで握りやすくするなど大幅にアップデートした。

さらに、トレンドの型が豊富にそろう「サングラス」(2,490円)のほか、「UVカットクルーネックカーディガン」(2,990円)や「UVカットリブアームカバー」(990円)なども展開する。機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムとして、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーまで家族全員のUVカット対策をサポートする。

駅構内7店舗で「黄色いユニクロ」

黄色いユニクロ

国内外の多くの人が集まる駅構内の7店舗にて、太陽の日射しをイメージした外装の黄色いユニクロを展開している。うち5店舗ではUV指数計を設置し、外出前に対策ができるよう、その日の目には見えない紫外線の強さを数値で示す。

ラッピング対象店舗は、JR池袋中央1改札内店、ヤエチカ店、ウィング新橋店、京都駅八条口店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、成田空港第2ビル店。なお、阪急大阪梅田駅店と成田空港第2ビル店は指数計を設置していない。実施期間は3月16日～5月下旬を予定している(店舗により異なる)。

TVCM放映スタート

LifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかさんと俳優の松下洸平さんが出演する新TVCM「26SS UVカットLifeとWear/雨じゃない日も」を3月16日より放映開始。

CMでは、紫外線に見立てた黄色いボールが空から降り注ぐ。綾瀬さんは新商品のウルトラストレッチエアリズムUVカットパーカを、松下さんは今季アップデートした遮熱機能付きの傘を身につけ、ボールにひるむことなく、さわやかに歩く様子を描く。