三井不動産商業マネジメントは4月24日～5月10日、全国14施設の三井アウトレットパークにて、「GW SALE(ゴールデンウィークセール)」を開催する。

GW SALE(ゴールデンウィークセール)

開催施設は、三井アウトレットパーク 札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷の14施設。

期間中は、物価高の影響を考慮し、最大80%OFFという大幅な値引きを実施する。今すぐ使えるファッションアイテムから、夏本番に向けたアウトドア・スポーツ用品まで幅広く取りそろえる。

各ショップでは初夏の「暑さ対策」に焦点を当てたアイテムも展開する。Francfranc BAZARのハンディファンやタンブラー、BEAMS OUTLETの通気性に優れたシアー素材のジャケットやミュール、NOLLEY’S OUTLETの接触冷感4WAYストレッチジャケット・スラックスなど、機能性の高い商品が並ぶ。

Francfranc BAZARのハンディファンやタンブラー

BEAMS OUTLETのシアー素材のジャケットやミュール

4月6日～5月10まで、SNSでのフォロー&リプライなどで、BoseのイヤホンやAnkerのモバイルバッテリーが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。

関東の各施設では、独自のイベントも展開する。木更津店では「ワンハンドグルメフェス」(5月2日～6日)、入間店では「パンマーケット」(5月1日～2日)、多摩南大沢店では「はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026」(5月2日～4日)、横浜ベイサイド店では「ハマのグルメコレクション」(4月24日～6月30日)を行う。

また、家族で楽しめる体験型コンテンツも実施。入間店では韓国カルチャーイベント(5月3日～6日)、横浜ベイサイド店では、「モルック体験」(5月2日～3日)、「きかんしゃトーマス」のスタンプラリー(5月6日)などを実施する。

幕張店では、千葉ロッテマリーンズホーム開催日当日の観戦チケットを対象店舗にて提示すると、優待が受けられる。4月24日～5月10日には、PayPay支払いで次回使える最大10%戻るクーポンがもらえるキャンペーンを実施する。