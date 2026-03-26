ユニクロは3月25日、女の子の成長過程における身体や心の変化に寄り添うガールズインナー「エアリズムファーストブラ」のリニューアルを発表した。2026年春夏のラインナップとして登場する本製品は、はじめてのブラ選びを前向きに捉えられるよう、より快適でやさしいつけ心地を追求している。

成長期の女の子に寄り添う「エアリズムファーストブラ」のリニューアル

2026年春夏モデルとして進化した「エアリズムファーストブラ」は、つけているのを忘れるような質感を実現したという。なめらかな「エアリズム」素材とシームレス仕様を採用し、ゴムのないフラットなアンダーバストにより締め付け感を軽減。背中は一部を一枚仕立てにすることでムレにくさを向上させている。また、360度伸びる高密度ストレッチ生地が身体にフィットし、サイズごとに調整されたやわらかなカップが現代の女の子の成長スピードに幅広く対応する設計となっている。下着に見えにくいハーフトップデザインのため、学校生活や習い事でも安心して着用できるとのことだ。

【胸が気になりはじめたら】エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重

エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重

「エアリズムコットンブレンドキャミソール胸二重」は、バストトップが透けにくいよう、生地を二重にしてやさしくカバーする設計となっている。素材には「エアリズム」とコットンをブレンドした生地を使用。吸湿・放湿、ドライ、接触冷感、抗菌防臭、消臭といった多彩な機能を備えている。価格は790円。

【胸がチクチク違和感を感じだしたら】エアリズムコットンブラキャミソール

エアリズムコットンブラキャミソール

「エアリズムコットンブラキャミソール」は、目立ち始めたバストトップを守るキャミソールだ。アンダーゴムを身生地でくるむことで段差を感じにくく、肌あたりのよさを追求。ムレにくいストレッチ素材を使用しており、ずれにくいふわふわのカップが特徴となっている。価格は1500円。

【胸の揺れを感じはじめたら】エアリズムファーストブラ

エアリズムファーストブラ

ふくらみ始めたバストを支える設計の「エアリズムファーストブラ」は、縫い目のないシームレス仕様とゴム不使用のフラットなアンダー設計が締め付けを抑制する。汗をかいても快適な「エアリズム」素材と高密度ストレッチ生地により、はじめてブラを手にする層でも安心して使用できるという。価格は1500円。

店頭での試着体験で安心のブラ選びを

「エアリズムファーストブラ」は発売から約4ヶ月が経過し、利用者からはカップの固定感や肌触りのよさについて好評を得ている。ユニクロの店舗では実際に試着することが可能なため、本人や家族が納得して選べる環境が整っているという。