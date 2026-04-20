たびたび食いしん坊たちをざわつかせる"全農めし"。今回SNSで注目を集めているのは、背徳感たっぷりの「おかかカマンベールごはん」。禁断の組み合わせとインパクトと抜群のビジュが、大きな話題になっています。

周りには「何これ?」と言われがちですが、

パックの農協ごはんを使用して、熱々ごはんのうえにのせると、みんなハマるおかかカマンベールごはん。騙されたと思って一回試してみてください。ハマります。

(@noricenolife17より引用)

今回の“全農めし”は、なんと、パックごはんの上におかかとカマンベールを乗せるだけという、驚くほどシンプルなのに破壊力抜群の一品。レンチンしたパックごはんの熱で、カマンベールチーズがいい感じにとろ～り。おかかの旨みとチーズのコク、そして塩味が絶妙にごはんとマッチして、中の人いわく、一度食べたら「ハマる」美味しさなのだとか。

この投稿に、フォロワーからは「なんかすごいの流れてきたな・・・美味しそう」「全農が、、、なんか、凄いことをポストしてるw」「お〜っ! 美味しそうです〜っ!」「どう考えても贅沢飯」「コレ今度やってみるか、旨そう」といった反応が続々と寄せられているほか、「これを混ぜて海苔と一緒に食べたら美味しすぎた…チーズおかかおにぎり」「更に醤油をちょろっとしたら完璧」「ここにコショウと味の素、ちょっと砂糖がおいしいんだ」といったアレンジレシピも。すでにハマっている人もいるようですね。

時短&簡単はもちろんのこと、洗い物が出ないのも嬉しいポイント。みなさんもぜひ、お試しください!