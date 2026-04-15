ファミリーマートは4月14日、三重県産の食材や地域メニューを使用した商品5種類を東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の一部店舗)と関西地方(滋賀県、京都府の一部、和歌山県の一部)のファミリーマートで発売した。

4月18日に迎える三重県誕生150周年を記念し、地元食材の魅力と地域の人気メニューを楽しめる「うまいやん!三重の味」フェアを開催している。

地域メニューでは、地元で愛される濃厚な味わいが特長の「四日市とんてき協会公認 四日市とんてき弁当」(798円)と、「亀山みそ焼きうどん本舗公認 亀山みそ焼きうどん」をラインアップ。四日市とんてき弁当は、分厚く食べ応えがある豚ロース肉に、ウスターソースベースの甘辛なとんてきソースを合わせた一品。

亀山みそ焼きうどんは、地域で馴染みの豆味噌をベースに味付けをしている。麺は約300gとボリュームがあり、食べ応えのある一品。

県産食材を使用した商品では、「手巻 三重県産あおさ海苔佃煮」(228円)が登場。「三重県産あおさ」を使用。醤油や三温糖などでシンプルに味付けし、あおさの磯の香りが楽しめる海苔佃煮を中具にした手巻おむすび。

パンでは、三重県産かおりのいちごを使用した「いちごミルクのふわもちロール」(198円)を発売。ふんわり、もっちり食感のミルク味の生地に、かおりのいちごを使用したジュレを巻きこみ焼きあげた。

デザートの「クリームたっぷり!三重県産伊勢茶のダブルシュー」(248円)は、香り高い三重県産伊勢茶を使用したカスタードクリームと、ホイップクリームのダブルシュー。通常より重量を約1.3倍に増やし、ずっしりと満足感のある仕様に仕上げた。