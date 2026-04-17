ファミリーマートは4月21日、同社のオリジナルチョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用した2種のチョコレート商品を全国のファミリーマートで発売する。

希少な「アリバ種」を使用したエクアドル・スペシャル

エクアドル・スペシャルは、エクアドルのチョコレートメーカーであるリパブリカ デル カカオ社が開発した、ファミリーマートオリジナルのクーベルチュールチョコレート。リパブリカ デル カカオ社は、エクアドル原産の希少なカカオ「アリバ種」を使用し、現地のカカオ生産者と協働。栽培からチョコレートになるまでを一貫して行う「Bean to Bar」製法を採用している。これにより、カカオ本来の華やかな香りと濃厚なコクを生み出している。また、現地での一貫体制は、現地の雇用を生み出すだけでなく輸送を最小限にとどめることにも繋がり、人にも地球にもやさしいサステナブルなチョコレートを実現している。

シリーズ初のプレッツェル商品

エクアドル・スペシャルから、今回初めて「プレッツェル」(368円)が登場する。華やかな香りが特長のエクアドル・スペシャルを、香ばしい味わいのプレッツェルにコーティングした。

エクアドル・スペシャルをダイレクトに楽しめる、カカオバター含有量の高い高品質なクーベルチュールチョコレート「エクアドル・スペシャル チョコレート」(330円)も発売する。