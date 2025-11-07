東京都では、「チルドレンファースト」の社会の実現に向けて、子供を大切にする気運を一層高めるため、企業・NPO・学校・区市町村など幅広い主体と連携しながら、官民が一体となって子供の笑顔につながる様々なアクションを展開する「こどもスマイルムーブメント」を推進している。

同ムーブメントでは、都が主体となった取組に加え、参画企業・団体の特性や強みを活かした様々なアクションを実施しており、こうした子供の笑顔につながる取組について、アンバサダーが紹介する動画を公式ホームページとSNSで令和7年11月7日より順次公開する。

PR動画について

「こどもスマイルムーブメント」に参画している企業・団体の活動を通して、こどもスマイルムーブメントの各事業をアンバサダーがわかりやすく紹介する。全4回の動画のナビゲート役はハラミちゃんが務め、オープニング、エンディングではオリジナルのピアノ演奏も披露される。



「中高生の職業体験 Job EX」編出演：村山輝星さん（10分）

この夏、多くの中高生が参加した「中高生の職業体験 Job EX」。こどもアンバサダーの村山輝星さんも、Sustainable Food Asiaを訪れ、カフェの運営体験やメニュー開発に挑戦した。職業体験の魅力や学びを中高生目線で楽しく伝える内容となっている。

子供の笑顔を育む先進的な取組を行っている企業・団体を表彰する「こどもスマイルムーブメント大賞」。アンバサダーの野口聡一さんが、令和5年度に最優秀賞を受賞した、一般社団法人夢らくざプロジェクトの代表と対談し、受賞の背景や受賞後の変化、子供たちの夢を育む取組に迫る。※同賞の令和7年度の表彰式を12月に予定している。

こどもスマイルムーブメントに参画する企業・団体の交流会「MEET UP！」。アンバサダーの平井一夫さんが、本年10月に開かれた「MEET UP！」の会場を訪れた。平井さんは、子供たちの笑顔につながる取組を企業・団体が広めるうえでのヒントについて話し、参画企業・団体の熱気が伝わる内容となっている。

こどもスマイルムーブメントでは、参画企業・団体や東京都が主催する子供向けイベント情報をホームページに掲載し、毎週SNSで発信している。アンバサダーの尾木直樹さんとハラミちゃんに実際のイベント映像を見てもらい、子供たちが体験を通して健やかに成長していく様子を親しみやすく紹介する。

動画は順次公開予定。視聴はこどもスマイルムーブメントホームページおよび、こどもスマイルムーブメントSNSアカウントにて。