JR東日本新潟支社とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは21日、「E3系×E7系撮影会 in 新潟新幹線車両センター」を5月30日に開催すると発表した。旅行商品として企画・実施し、通常立ち入ることのできない車両基地で新幹線2形式の撮影や体験を楽しめる。

会場の新潟新幹線車両センターまで、新潟駅からE7系の回送列車に乗車。センター構内で洗浄機の通過体験を行う。センター到着後、E3系の車内で自由見学と撮影、着座体験を行い、案内表示器に列車名・行先を表示する演出も。E3系を留置線へ移動させる移動シーンの見学、E3系7両とE7系12両を並列に並べた状態での撮影も予定している。事前抽選制の有料オプションとして、運転台での操作体験と車掌業務体験、鉄道カメラマンによる撮影指南も用意する。

東京・上野・大宮発の上越新幹線を利用して新潟へ向かう日帰り旅行商品として販売され、募集人数は60人(小学生以上が対象。15歳未満または中学生以下は原則として保護者の同行が必要。未就学児の参加は不可)。旅行代金は大人5万6,000円・小学生4万8,000円。「日本の旅、鉄道の旅」サイトで4月24日14時から申込みを受け付け、定員に達し次第、締切となる。