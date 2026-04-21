ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、モンチッチと初めてのUTコレクションを5月1日より、ユニクロ全店およびオンラインストアにて発売する。さまざまなモンチッチたちの写真を使用したフォトTシャツを、ウィメンズ4種とガールズ4種で展開。発売日には、実際に発売するUTと同じ柄のUTを着用したモンチッチを収めた限定オリジナルステッカーもノベルティとしてプレゼント予定だ。

Tシャツを着用した「UTモンチッチ」300名に当たる!

GIRLS/WOMENモンチッチUT含む税込み1,980円以上購入すると、先着でユニクロオリジナル「UTオリジナルモンチッチステッカー」を1枚プレゼント。数量限定で、なくなり次第終了。配布総数は約7万点(店舗約6万点、オンラインストア約1万点)。店舗により配布数量が異なり、一部店舗では実施しない。「ORDER & PICK」はプレゼントの対象外、オンラインストアでは抽選。

さらに、発売を記念して、4月28日から「300体限定! UTモンチッチ キーチェーンプレゼントキャンペーン」の実施も決定。詳しくはユニクロ公式X、TikTokとLiveStationで発表する。

モンチッチちゃんの7 Days 7 Looks with KAWAII LAB

. モンチッチUTの発売を記念して、モンチッチちゃんが曜日ごとに異なるUTの着こなしを披露する「7日間スタイリング」がスペシャルサイトに登場。またスペシャルゲストとして KAWAII LAB. MATES が参加。モンチッチちゃんと一緒にそれぞれの個性あふれるモンチッチUTを使った、とっておきのコーディネートを届ける。

KAWAII LAB. MATES

アソビシステム発の次世代アイドル研修生ユニット。原宿発のKAWAIIカルチャーを体現し、デビューを目指して活動中。現在7名で構成され、SNSやコラボ企画を通じ表現力と個性を磨いている。

⇒KAWAII LAB. MATESの写真をまとめて見る!

WOMEN Tシャツ(4柄) 1,990円 XS～3XL

GIRLS Tシャツ(4柄) 990円 100～160

※100・XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなります。

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