ベネリックは12月中旬より、カプセルトイの新商品「モンチッチ ドアプレート風チャーム」を、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売している。

1974年にセキグチから登場したぬいぐるみ『モンチッチ』。おしゃぶりポーズとそばかすがかわいいと、爆発的ブームに。

今回の新カプセルトイ「モンチッチ ドアプレート風チャーム」(1回300円)は、「勉強中」や「入浴中」といった日常のさまざまなシーンを、モンチッチくんやモンチッチちゃん、ベビチッチ、チムたんたちで表現したデザインを採用しており、チェーン付きで、実際のドアプレートのようにドアやドアノブに掛けて使用するのはもちろんのこと、モンチッチのぬいぐるみに持たせてお部屋に飾ったり、バッグに付けてお出かけしたりするのもおすすめのアイテムとなっている。

サイズは約W45×H45×D3mmで、デザインは、「勉強中、休憩中」「料理中、お買い物中」「ドライブ中、スピード注意」「クローゼット、おしゃれ中」「バスルーム、入浴中」「ベッドルーム、おやすみ中」「トイレ、使用中」「ベビールーム、おしずかに」「お部屋、入室禁止」「外出中、帰宅」の全10種がラインアップされている。

「モンチッチ ドアプレート風チャーム」(左)バスルーム、入浴中、(右)外出中、帰宅 (C)2025 Sekiguchi Co.,Ltd.

(C)2025 Sekiguchi Co.,Ltd.