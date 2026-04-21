桁外れのセレブ生活　クレジットカードの引き落としが「月に…」　しかし、華やかな生活の裏には壮絶な過去が

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。

華やかな生活の裏には壮絶な過去が

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、3億5000万円の大豪邸に住む超セレブママ・エリさん(38歳)に密着した。

46畳の巨大リビングを持つ自宅が公開されると、1シーズンの子ども服代に最大200万円をかけ、毎月のイチゴ代だけで15万円、クレジットカードの引き落としが「月に1000万円を超えることもある」という桁外れのセレブ生活が明らかに。

また、人混みが苦手で「学校に行きたくない」という7歳の娘の意思を尊重したホームスクーリングなど、独自の教育スタイルも紹介された。

しかし、そんな華やかな生活の裏には壮絶な過去が。2016年に父から会社を引き継いだ際、「10億円の借金」が発覚。「誘拐されそうになったり、ヤクザのような人が脅しにきたりした」という衝撃の過去を赤裸々に語った。

それでも「父を騙した人たちを見返したい」と奮起し、深夜1時に夫とM&A戦略を練る「夫婦会議」を行うなど、猛烈な働きぶりで借金を完済。現在は年商数十億規模の会社を率いる凄腕経営者としての顔をみせ、スタジオからは感嘆の声が上がった。