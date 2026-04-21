ローソンは4月21日より、くりーむパンで有名なスイーツパン専門店「八天堂」とコラボレーションした商品5品を、全国の「ローソン」にて順次販売する。

4月21日発売

まずは、八天堂監修のカスタードホイップとフルーツが楽しめるフルーツサンド「八天堂監修 カスタードフルーツミックスサンド」(430円)が登場。いちごと黄桃、奥にはみかんも入っていて、カスタードとの相性も抜群の一品。

「Uchi Café×八天堂 とろ～りカスタードタルト」(254円)は、タルトの上にほろ苦いカラメルナパージュとバニラが香るカスタードホイップを絞り、とろっとしたカスタードを注入した三層仕⽴てのタルト。カラメルチップがアクセントになっている。なお、原料にアルコール(1%未満)が含まれている。

さらに、4月21日夕方頃から、生クリームを配合したカスタードクリームとホイップクリームをサンドした「Uchi Café×八天堂 ふわふわカスタードサンド」(248円、沖縄エリアでは259円)も登場する。生地は卵白を使用したふわふわ仕立て。

4月28日発売

翌週4月28日には、「Uchi CaféC×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)が登場。北海道産生クリーム入りのカスタードホイップと生乳を使⽤したカスタードクリーム、バナナをくちどけの良い白いクレープ生地で包んだ一品。

また、4月28日夕方頃に「Uchi Café×八天堂 カスタード大福」(225円)も登場する。生クリームを配合したカスタードムースと、卵感のあるカスタードソースが楽しめる和洋折衷の大福。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄エリア」では発売されない。