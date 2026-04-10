新生活。環境が変わり、仕事のリズムも掴みきれない。今日も残業。帰宅は遅く、コンビニの灯りがやけに輝いて見える。正直、早くもクタクタだ……という頑張り屋さんも多いだろう。ミートゥー。身体もそうだが、脳みそが甘いものを求めているのがわかる。「糖分をくれ」と叫んでいるのだ。

そんなときに発見したのが、ローソンの新企画「心ほどけるカスタードフェア」。4月7日から2週連続で“カスタード系”の限定スイーツが展開されるという。ほ〜ん、なるほどね。“ほどける”か。今の自分には、まさに必要な要素だ。

ということで、さっそく実食! 疲労困憊の夜に射す、一筋の光となるのか。甘党を代表して確かめてみたぞ〜!

ローソン「心ほどけるカスタードフェア」開幕

今回いただくのは第一弾として登場する次の4品。「Uchi Café たまごのふわほわロールケーキ」「Uchi Café カスタードパイシュー」「Uchi Café たまごのとろける生プリン」「Uchi Café カスタードモンブラン」である。

さぁ、疲れた身体をこの子たちがどれだけ癒してくれるのか。さっそくいってみよう!

たまごのとろける生プリン

まずは個人的に最も気になっていた生プリンから。スッとスプーンを入れて……いただきます!

……ああ……いい……う～んま! くぅ～、うっめぇ～! 生クリームはとにかくクリーミーで口溶けもよく、ミルキーな甘みがじゅわ〜っと口全体に広がる。で、たまごのまろやかなコクね。使用しているのは卵、砂糖、牛乳、生クリームのみというシンプルな作りらしいんだけど、ローソンは素材の力だけでここまで芸術点の高いプリンが作れるのか……ビックリ。

プリン部分は意外にもややしっかりめで、いわゆる“とろとろ系”ではなく、どちらかというとクラシック寄りの弾力タイプ(あくまで、どちらかというとね)。これがいい。食べ応えというとややオーバーだが、スプーンを進めるごとに“ちゃんとプリン食ってる感”が味わえる。

そして何より、生クリームの量がエグい! 遠慮のようなものがない。体積の半分近くが生クリームなんじゃないかと思えるレベルである。ああ、贅沢。疲れた日のご褒美としても、文句なしの一品だ。しっ、沁みる～……。

カスタードモンブラン

続いてはモンブラン。ビジュアルからして美しい……。

ひと口食べてみると、栗らしいほっこりした甘みとほのかな渋みのバランスが絶妙! 鼻から抜けるモンブランの風味が、なんとも優雅な気分にさせてくれる。ウマ〜ッ……。

中にはカスタードとホイップが重なっていて、口当たりはなめらか。濃厚なのにスッと溶けていくクリーミーさがたまらない。栗の風味とカスタードのコクが交わり、ご馳走感が加速していく。どちらかというとコーヒーよりも紅茶と合わせたくなるような、ちょっと優雅な味わいだ。働きすぎてカサカサになった心が、みるみる潤っていくのがわかる。

たまごのふわほわロールケーキ

ここで王道のロールケーキを。ローソンといえば「プレミアムロールケーキ」が人気だけど、果たして「たまごのふわほわロールケーキ」もそれに比肩するレベルに達しているのか。なかなかハードルは高い気がするが、実際に味わってみると……

最高……! ローソンのロールケーキは例外なくウマいんか～い! まず、生地がとにかくなめらか。ふわっ&ほわっとしているのにパサつきは一切なく、しっとり感がしっかりある。そして中のクリーム量もやっぱり多い。めッッッちゃ嬉しい!

北海道産生クリーム入りのホイップとカスタード、この2種類が合わさることでコクがぐっと深くなっており、甘さは優しめだが、味わいはしっかりリッチ。ローソンのロールケーキ、そしてローソンの生クリームのクオリティの高さを改めて実感する。

……ん? もしかしてローソンの「ロー」は「ロールケーキ」の「ロー」なのか?(スペル的にも絶対に違うわ!)。サイズ感もちょうどよく、仕事の合間や3時のおやつとしてもかなり優秀に違いない。

カスタードパイシュー

最後はパイシュー。これはなかなか……

デカいな。しかも、見るからにサックリ焼き上がってるぞ。シズル感あるわ〜! 中身を見てみると……おっ、カスタードもビッシリ! すげぇ〜!

サクッと齧りついてみると……これ、まず食感が最高! サクサクッ&クシャクシャッと軽やかに崩れるパイ生地。香ばしく焼き上げられていて、ほんのりビターなニュアンスもある。ヤバい、これ。ウマすぎる。

中のカスタードは濃厚で、たまごの風味がしっかり感じられるし、甘みのほうはナチュラルで全然くどくない。外のパイ生地とのコントラストが絶妙で、ボリュームたっぷりでも飽きずに食べ進められる。ランチ後のトドメの一撃的なデザートにもいいし、「今日はさすがに頑張りすぎたな」というハードな一日の疲れもぶっ飛ばしてくれそうな仕上がりだ。

ローソンが展開中の「心ほどけるカスタードフェア」。どれもひと口ひと口がちゃんとご褒美として成立しているし、疲れているときに食べると、その満足感がより一層ダイレクトに効いてくる。カスタードも美味いけど、生クリームの使い方もやっぱり抜群に上手い。

新生活でバタバタしている人、残業続きでちょっと参っている人、そして何より甘いものが好きな同志諸君。ぜひ気になった商品から試してみてほしい。凝った背中や腰も、心と一緒にほどけていくはずだ。