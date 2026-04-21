4月も最終盤。新緑の季節を迎えます。春の柔らかな雨を受けた木々の緑は、いっそう色鮮やかに映えます。雨上がりにはスイーツ片手に、新芽や若葉の息遣いを感じながらのお散歩も楽しいですね。

2026年4月の新作5品まとめ(4月21日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで4月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年4月のスイーツ新商品まとめ

いちご三昧の4個入り菓子パン、ビッグサイズのティラミス、ミニサイズの3個入りフレンチクルーラー、ワンハンドで食べられる宇治抹茶ケーキ、ファミマオリジナルチョコをかけたプレッツェルなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「いちごモッチ4個入」(210円)

価格 : 210円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

いちごのフレーバーが存分に味わえる菓子パン4個入り。もちもちとした生地にいちごクリームを折り込んで、いちごコーチングを全面にかけ、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングしました。

「大きなティラミス」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ビッグサイズのティラミス。コーヒーシロップを染み込ませたスポンジにマスカルポーネを使用したティラミスムース＆ホイップクリームを重ね、ココアパウダーをトッピングしました。

【アルコール使用】

「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ミニサイズのホイップ入りフレンチクルーラーの3個入りです。

「宇治抹茶スティックケーキ」(160円)

価格 : 160円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ワンハンドで食べられるスティックタイプの宇治抹茶ケーキです。

［ファミリーマート限定］

「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミマオリジナルのチョコプレッツェル。エクアドル原産の品質の高い「アリバ種」を使用したファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをプレッツェルにたっぷりかけました。

まとめ

4月21日発売の新商品は、いちごクランチとホワイトクランチをトッピングした「いちごモッチ4個入」、マスカルポーネを使用した「大きなティラミス」、ホイップ入りの「ミニフレンチクルーラーアソート 3個入」、ワンハンドで食べられる「宇治抹茶スティックケーキ」、ファミリーマートオリジナルクーベルチュールチョコレートをかけた「エクアドル・スペシャルチョコプレッツェル」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。