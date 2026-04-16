ローソンは4月21日より、品評会等で受賞歴のある蒸留所のウイスキーを使用した高付加価値のハイボールや、低価格帯のサワーなど計13品を、酒類を取り扱っている全国の「ローソン」にて順次販売する。

高付加価値商品

ローソン(左)「嘉之助 シングルモルト 200ml」、(右)「嘉之助 シングルモルトハイボール 350ml」

今回発売される高価格帯商品では、世界最大規模の蒸留酒品評会「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」において、3年連続でゴールドメダルを受賞した嘉之助蒸溜所のシングルモルトウイスキー「嘉之助 シングルモルト 200ml」(2,970円)が4月28日より登場。繊細な香りとまろやかな口当たり、複雑な余韻が特長。

また、そのシングルモルトを贅沢に使用したハイボール「嘉之助 シングルモルトハイボール 350ml」(660円)も同日より販売される。芳醇な香りと奥深い味わいが、炭酸の爽快感とともに広がる商品となっている。

さらに5月26日には、ウイスキー専門誌で数々の賞を受賞している「コンパスボックス オーチャードハウスハイボール350ml」(618円)が発売される。英国発のブレンデッドモルト「オーチャードハウス」を使用した、果実感あふれる新感覚のハイボールとなっている。

低価格帯商品

低価格帯の商品として4月21日、糖類ゼロ・プリン体ゼロでクエン酸を配合したシリーズ「明日のサワー」シリーズから3フレーバー(各2サイズ)が登場する。

レモンの爽やかな酸味とすっきりとした後味が特長の「サントリー 明日のサワー 無糖レモン」、アセロラの鮮やかな酸味とフルーティーな香りが広がる「サントリー 明日のサワー アセロラ」、2種のグレープフルーツを使用し、爽快な酸味とほのかな苦味が楽しめる「サントリー 明日のサワー ダブルグレープフルーツ」で、それぞれ350ml缶が130円、500ml缶は185円。

続いて、糖類・プリン体ゼロの「サンガリア ゼロサワー」から2つのフレーバー(各2サイズ)が登場。ラムネの懐かしい風味を再現したサワー「サンガリア ゼロサワーラムネ」が4月28日、梅の酸味と塩の旨みが絶妙にマッチしたサワー「サンガリア ゼロサワー塩と梅」が5月26日に発売される。それぞれ350ml缶が114円、500ml缶は150円。

※食品表示基準に基づき、100mlあたり0.5g未満を「糖類ゼロ」、100mlあたり0.5mg未満を「プリン体ゼロ」としている。