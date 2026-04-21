ジェーシービーは4月16日、東京ディズニーランドで開催される貸切イベント「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンを開始した。本キャンペーンは4月16日〜5月15日の期間で実施されるとのことだ。

最新作公開記念のスペシャルイベントを貸切で体験

ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念し、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しめる。開催日時は7月3日19:30〜22:30となっており、当日は来園者全員へのプレゼントやスペシャルグリーティングも予定されている。また、ファンタジーランド・フォレストシアターでは特別なトークショーも開催される予定だ。

選べる2つの賞品とトークショー参加のチャンス

キャンペーンの賞品として、以下の2コースが用意されている。

A賞

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート+スペシャルトークショー参加券(ペア)

当選人数:75組150名



B賞

“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート(ペア)

当選人数:425組850名



5,000円を1口として抽選に参加

応募方法は、キャンペーンエントリーのうえ、国内の対面JCB加盟店を利用した際のクレジット売上票をアップロードする形式だ。期間中の合計金額5,000円を1口として抽選が行われる。対象カードは日本国内で発行された35から始まるJCBブランドのカードだが、ECサイトや通信販売での利用、JCBプリペイド、電子マネー(QUICPayなど)やQRコード決済は対象外となるため注意が必要だ。

映画『トイ・ストーリー5』7月3日劇場公開

シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が、7月3日に劇場公開される。日本初公開から30年を経て、おもちゃたちがタブレットをきっかけに新たな物語を繰り広げるという。JCBは東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーとして、お客様にとっての世界にひとつを目指し続けるとしている。