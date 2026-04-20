突然この世を去った母へ思い馳せる「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」

ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。

「母のことをいっぱい思いながら……」

番組では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開したほか、密着終盤には、松居の知られざるルーツにも迫った。

今回のロケでは、32年ぶりに着物を着用したという松居が、「母が手で作ってくれた」と自身の母が手縫いで作ってくれた“おじゅばん”を披露。16歳でモデルをしていた当時「関西のモデルは小物が自前だった」と振り返り、「母が手縫いでこれを作ってくれた」と涙ながらに語った。

「32年ぶりにお着物を着て、母が作ってくれた“おじゅばん”を着て、母のことをいっぱい思いながら……」と、突然この世を去った母へ思いを馳せ、「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」と語った松居。その言葉には、これまでの人生と向き合い続けてきた覚悟がにじみ出ていた。

そして最後には、「日本女性として品格を持って、立ち上がってニューヨークへ戻らないといけない」と力強く宣言。成功を収めた今なお挑戦を続ける姿に、スタジオからは感嘆の声が寄せられた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』もその中で配信された。