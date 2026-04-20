ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。

  • 『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「母のことをいっぱい思いながら……」

番組では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開したほか、密着終盤には、松居の知られざるルーツにも迫った。

今回のロケでは、32年ぶりに着物を着用したという松居が、「母が手で作ってくれた」と自身の母が手縫いで作ってくれた“おじゅばん”を披露。16歳でモデルをしていた当時「関西のモデルは小物が自前だった」と振り返り、「母が手縫いでこれを作ってくれた」と涙ながらに語った。

「32年ぶりにお着物を着て、母が作ってくれた“おじゅばん”を着て、母のことをいっぱい思いながら……」と、突然この世を去った母へ思いを馳せ、「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」と語った松居。その言葉には、これまでの人生と向き合い続けてきた覚悟がにじみ出ていた。

そして最後には、「日本女性として品格を持って、立ち上がってニューヨークへ戻らないといけない」と力強く宣言。成功を収めた今なお挑戦を続ける姿に、スタジオからは感嘆の声が寄せられた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

齊藤京子、大胆な肩出し衣装で登場　『最強バズりソング歌謡祭』
市川團十郎が一番面白かったと思う芸人は…「ヤバかった」　『市川團十郎を笑わせたら1000万円』
突然この世を去った母へ思い馳せる「きっと天国から『一代がんばりなさい』って言ってくれていると思う」
さくら舞い散る中に決めた倍満　TEAM雷電・萩原聖人の麻雀は面白いんです!
松居一代、離婚時に「何にも揉めることなく、速やかに出て行っていただくだけ」だった理由　土地も建築費も全部…
「Mリーグ2025-26 ファイナルシリーズ」、最終決戦の5/15にパブリックビューイング開催
「18年間彼氏が1回もできたことない」「ギャルを貫くか、恋愛を選ぶか」と悩む女性に、みちょぱがアドバイスしたこと
最高月収は「1000万くらい」と明かしたボディビルダーの借金状況は…「おじさんはいっぱいお金を借りてるの」
“赤ちゃん”が36時間完徹後に衝撃の変貌!?　うっすらヒゲにメガネ姿のネコニスズ舘野が決めポーズを披露すると…
実は曾祖母が霊媒師　霊感は母系遺伝する可能性があるという話題の中で…「お母さん本当にやばいです」「ボンボン見える」
夫の暮らしぶりで「“この人無理だ”と思った」空間　来客用として…梅宮アンナが笑いながら振り返る
オファー待ち30時間マラソン挑戦の山本裕典に、“ホストの師匠”軍神がかけた言葉「この60キロ、この長さは…」
関連画像をもっと見る