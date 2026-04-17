バンダイは、「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」(6,490円)を発売する。2026年7月4日発売予定。

60年分の光をその目に！ウルトラマンシリーズ60周年を記念したアイテム「DXウルトライズアイ」が登場。LEDが4個内蔵されており、本体が10色に光り輝く。

ウルトラマンゼロの新たなる姿である「ウルトラマンゼロコスモライズ」を含む、ウルトラマンゼロ各形態への変身と、付属の「コスモレコードウォール」をスキャンして歴代ヒーローを召喚。全ての「コスモレコード」と完全連動しており、コードをスキャンすることで、固有のサウンドとLED発光が楽しめる。

【遊び方1】ウルトラマンゼロに変身！

「ウルトライズブレスレット」から「ウルトライズアイ」を外してトリガーを押すと変身メロディが発動し、「ウルトラマンゼロ」に変身。さらにトリガーを押すと、「ストロングコロナゼロ」、「ルナミラクルゼロ」へと変身することができる。

【遊び方2】ウルトラマンゼロの強化形態に変身！

「ウルトライズブレスレット」の「変身用コスモレコード」を「ウルトライズアイ」でスキャンしてトリガーを押すと変身メロディが発動し、ウルトラマンゼロの強化形態に変身。ウルトライズブレスレットのコードでは、下記の強化形態に変身することができる。

・ウルトラマンゼロコスモライズ

・ウルトラマンゼロ ワイルドバースト

・シャイニングウルトラマンゼロ

・ウルトラマンゼロ ビヨンド

・ウルティメイトゼロ

【遊び方3】計60人の歴代ヒーローを召喚＆技を発動！

「ウルトラマンゼロコスモライズ」に変身後、「コスモレコードウォール」をスキャンすると、スキャンした歴代ヒーローを召喚。召喚したヒーローと同時に技を発動することができる。

コスモレコードウォールでは合計60人のヒーローを選んで召喚可能、連続スキャンで最大6人のヒーローを同時に召喚することが可能。さらに召喚したヒーローが特定の組み合わせの場合、特別なコンボ技が発動する。

例）ウルトラセブンをスキャンすると、セブンが召喚され、アイスラッガー音が発動。

例）ウルトラマンティガをスキャンすると、ティガが召喚され、ゼペリオン光線音が発動。

例）ウルトラセブンとウルトラマンティガを連続スキャンすると、セブンとティガが召喚され、アイスラッガーとゼペリオン光線音が発動。

【遊び方4】計60人の歴代ヒーローをウルトラマンゼロが紹介！

ウルトライズアイ通常状態で「コスモレコードウォール」をスキャンすると、スキャンした歴代ヒーローをウルトラマンゼロが紹介。

例）ウルトラセブンをスキャンすると、ウルトラマンゼロの紹介台詞「真紅のファイター！そして、俺の親父だ！」が発動。

例）ウルトラマンティガをスキャンすると、ウルトラマンゼロの紹介台詞「3000万年を超えて復活した、光の巨人だ。」が発動。

例）ウルトラマンゼットをスキャンすると、ウルトラマンゼロの紹介台詞「へっ、まだ危なっかしい時もあるが、最近頑張ってるみたいじゃねぇか、ゼット！」が発動。













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