健康志向の高まりから、高たんぱく・低脂質な“筋肉メシ”が人気となっていますが、献立を考えるのが大変なんですよね。

そんな方におすすめしたいのが、JA全農米穀部の公式アカウント「【JA全農】NO RICE NO LIFE」(@noricenolife17)が公開している「1日分(3食)の筋肉メシ」シリーズです!

高たんぱく・低脂質な「筋肉メシ」をご紹介!

ぜひお試しあれ!💪🏋️

毎週金曜日に1日分(3食)を紹介していきますので、お楽しみに!

(@noricenolife17より引用)

21食分の筋肉メシ、これだけ並ぶと圧巻ですね!

いざ筋肉メシに挑戦しようと思っても、献立を考えたり、レシピを調べる段階で挫折してしまう人もいるのでは? 何とか作れたとして、「これ、たんぱく質足りてるのか?」「カロリー摂りすぎかも」なんて迷いながらでは続かないでしょう。でも、これを参考にすればきっと出来ます!!

全てにカロリーとたんぱく質量が表示されているのも嬉しいポイント。計算してみたのですが、1日分のカロリーはおおよそ1600～1700kcalに抑えられているのですが、たんぱく質は80g前後とたっぷり! イラストだけなので、どんなメニューがラインアップされているのか分かりませんが、これから毎週金曜日が楽しみです!

ちなみに、1月23日8時、さっそく1日目の朝食メニューが公開されました。筋肉は一日にしてならず。マッチョな方も、痩せたい方も、まずは毎週金曜日、「筋肉メシ」チェックから始めてみては?