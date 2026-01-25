健康志向の高まりから、高たんぱく・低脂質な“筋肉メシ”が人気となっていますが、献立を考えるのが大変なんですよね。
そんな方におすすめしたいのが、JA全農米穀部の公式アカウント「【JA全農】NO RICE NO LIFE」(@noricenolife17)が公開している「1日分(3食)の筋肉メシ」シリーズです!
21食分の筋肉メシ、これだけ並ぶと圧巻ですね!
いざ筋肉メシに挑戦しようと思っても、献立を考えたり、レシピを調べる段階で挫折してしまう人もいるのでは? 何とか作れたとして、「これ、たんぱく質足りてるのか?」「カロリー摂りすぎかも」なんて迷いながらでは続かないでしょう。でも、これを参考にすればきっと出来ます!!
全てにカロリーとたんぱく質量が表示されているのも嬉しいポイント。計算してみたのですが、1日分のカロリーはおおよそ1600～1700kcalに抑えられているのですが、たんぱく質は80g前後とたっぷり! イラストだけなので、どんなメニューがラインアップされているのか分かりませんが、これから毎週金曜日が楽しみです!
ちなみに、1月23日8時、さっそく1日目の朝食メニューが公開されました。筋肉は一日にしてならず。マッチョな方も、痩せたい方も、まずは毎週金曜日、「筋肉メシ」チェックから始めてみては?
高たんぱく・低脂質な「筋肉メシ」をご紹介！— 【ＪＡ全農】NO RICE NO LIFE (@noricenolife17) January 16, 2026
毎週金曜日に1日分（3食）を紹介していきますので、お楽しみに！ pic.twitter.com/weJG7kltML
職員が実際に筋肉メシを作って食べてみた！— 【ＪＡ全農】NO RICE NO LIFE (@noricenolife17) January 22, 2026
1日目【朝食】卵はレンジで加熱し納豆と合わせればごはんが進む味付けに！
・ご飯
・納豆のふわ玉和え
・大根とねぎの味噌汁 https://t.co/qrRH6mmxBb pic.twitter.com/b2VFk5CNG2
職員が実際に筋肉メシを作って食べてみた！— 【ＪＡ全農】NO RICE NO LIFE (@noricenolife17) January 23, 2026
1日目【昼食】即席のドライカレー！目玉焼きを添えることでタンパク質アップ！キャロットラペは多めに作ってアレンジもできちゃいます
・ご飯
・ドライカレー
・キャロットラペ https://t.co/qrRH6mmxBb pic.twitter.com/olMdfFt3Ec
職員が実際に筋肉メシを作って食べてみた！— 【ＪＡ全農】NO RICE NO LIFE (@noricenolife17) January 23, 2026
1日目【夕食】高たんぱく・低脂質のヒレ肉に和風のきのこソースを合わせた一品。副菜はレンジで簡単に調理できちゃいます。
・ご飯
・豚のヒレステーキきのこソースかけ
・さつまいもと水菜のさっぱり和え https://t.co/qrRH6mmxBb pic.twitter.com/5EbEZt2EgE