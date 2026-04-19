ロッテ、楽天に3点差で逆転勝利

先発投手：ロッテは廣池康志郎が5回2/3を4失点（5安打1奪三振）、楽天の早川隆久は7回2失点。得点経過：1回裏：楽天が1点を追加。2回裏：楽天が1点を追加。6回表：ロッテが2点を追加。注目選手：楽天の中島大輔が2打点、小郷裕哉が2打点、4安打の活躍。伊藤裕季也が2得点を記録。

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