中日、石伊のタイムリーで1点リード

4回表、中日の石伊雄太のタイムリーで先制した。投打がかみ合い、巨人打線を無失点に抑えている。3安打と打撃好調の鵜飼航丞もチームを牽引している。6回終了時点で中日が1-0とリードしている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ