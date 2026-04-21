広島、ヤクルトに1点リードで後半戦へ

4回裏に広島が秋山、野間のタイムリーで2点を先制。ヤクルトは6回表、オスナの打点で1点を返したが、1点差のまま後半戦へ突入。広島がリードを保つ展開となった。

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