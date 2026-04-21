西武、ソフトバンクに2点リードで後半戦へ

1回裏に西武が打者一巡の猛攻で6点を先制。しかし2回表、ソフトバンクが今宮の3ランなどで4点を返し、2点差に迫った。その後は両チーム無得点が続いている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「西武ライオンズ」のニュースまとめ

「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ