ロッテ、オリックスを2点リード
3回に先制したロッテは5回に石川慎吾の3ランなどで3点を追加しリードを広げた。オリックスも渡部遼人のソロで反撃したが、6回に両チームが打者2巡の攻防で得点を重ね、ロッテが6-4と2点リードで後半へ折り返した。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(指)石川 慎吾 4(右)山本 大斗 5(三)寺地 隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)Ａ・ジャクソン
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(右)中川 圭太 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(遊)横山 聖哉 10(投)田嶋 大樹
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|19
|14
|5
|0
|.737
|-
|2
|阪神
|20
|14
|6
|0
|.700
|0
|3
|巨人
|19
|10
|9
|0
|.526
|4
|4
|DeNA
|18
|8
|10
|0
|.444
|5
|5
|広島
|17
|6
|11
|0
|.353
|7
|6
|中日
|19
|4
|15
|0
|.211
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|1
|オリックス
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|3
|楽天
|20
|11
|8
|1
|.579
|0
|4
|日本ハム
|20
|9
|11
|0
|.450
|3
|5
|西武
|21
|8
|12
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|21
|8
|13
|0
|.381
|4