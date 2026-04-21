ロッテ、オリックスを2点リード

3回に先制したロッテは5回に石川慎吾の3ランなどで3点を追加しリードを広げた。オリックスも渡部遼人のソロで反撃したが、6回に両チームが打者2巡の攻防で得点を重ね、ロッテが6-4と2点リードで後半へ折り返した。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(指)石川 慎吾 4(右)山本 大斗 5(三)寺地 隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(二)小川 龍成 10(投)Ａ・ジャクソン

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(指)森 友哉 6(右)中川 圭太 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月 健矢 9(遊)横山 聖哉 10(投)田嶋 大樹

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