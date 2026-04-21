ロッテ、オリックスを2点リード

3回に先制したロッテは5回に石川慎吾の3ランなどで3点を追加しリードを広げた。オリックスも渡部遼人のソロで反撃したが、6回に両チームが打者2巡の攻防で得点を重ね、ロッテが6-4と2点リードで後半へ折り返した。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(指)石川　慎吾 4(右)山本　大斗 5(三)寺地　隆成 6(一)Ｎ・ソト 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)松川　虎生 9(二)小川　龍成 10(投)Ａ・ジャクソン

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(指)森　友哉 6(右)中川　圭太 7(一)Ｂ・シーモア 8(捕)若月　健矢 9(遊)横山　聖哉 10(投)田嶋　大樹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 19 14 5 0 .737 -
2 阪神 20 14 6 0 .700 0
3 巨人 19 10 9 0 .526 4
4 DeNA 18 8 10 0 .444 5
5 広島 17 6 11 0 .353 7
6 中日 19 4 15 0 .211 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 20 12 8 0 .600 -
1 オリックス 20 12 8 0 .600 -
3 楽天 20 11 8 1 .579 0
4 日本ハム 20 9 11 0 .450 3
5 西武 21 8 12 1 .400 4
6 ロッテ 21 8 13 0 .381 4