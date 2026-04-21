ＤｅＮＡ、阪神を1点リード 終盤の猛攻
阪神が先制し2度リードを広げるも、ＤｅＮＡは3回に逆転。5回裏には牧、山本、佐野の活躍で4点を奪い、5-6で阪神を突き放した。両チームの攻守の切り替えが激しい展開となっている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(中)三森 大貴 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(捕)山本 祐大 7(左)勝又 温史 8(投)深沢 鳳介 9(遊)林 琢真
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)福島 圭音 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|19
|14
|5
|0
|.737
|-
|2
|阪神
|20
|14
|6
|0
|.700
|0
|3
|巨人
|19
|10
|9
|0
|.526
|4
|4
|DeNA
|18
|8
|10
|0
|.444
|5
|5
|広島
|17
|6
|11
|0
|.353
|7
|6
|中日
|19
|4
|15
|0
|.211
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|1
|オリックス
|20
|12
|8
|0
|.600
|-
|3
|楽天
|20
|11
|8
|1
|.579
|0
|4
|日本ハム
|20
|9
|11
|0
|.450
|3
|5
|西武
|21
|8
|12
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|21
|8
|13
|0
|.381
|4