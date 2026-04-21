ＤｅＮＡ、阪神を1点リード　終盤の猛攻

阪神が先制し2度リードを広げるも、ＤｅＮＡは3回に逆転。5回裏には牧、山本、佐野の活躍で4点を奪い、5-6で阪神を突き放した。両チームの攻守の切り替えが激しい展開となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)三森　大貴 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)度会　隆輝 6(捕)山本　祐大 7(左)勝又　温史 8(投)深沢　鳳介 9(遊)林　琢真

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(遊)木浪　聖也 7(左)福島　圭音 8(捕)坂本　誠志郎 9(投)才木　浩人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 19 14 5 0 .737 -
2 阪神 20 14 6 0 .700 0
3 巨人 19 10 9 0 .526 4
4 DeNA 18 8 10 0 .444 5
5 広島 17 6 11 0 .353 7
6 中日 19 4 15 0 .211 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 20 12 8 0 .600 -
1 オリックス 20 12 8 0 .600 -
3 楽天 20 11 8 1 .579 0
4 日本ハム 20 9 11 0 .450 3
5 西武 21 8 12 1 .400 4
6 ロッテ 21 8 13 0 .381 4