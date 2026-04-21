ＤｅＮＡ、阪神を1点リード 終盤の猛攻

阪神が先制し2度リードを広げるも、ＤｅＮＡは3回に逆転。5回裏には牧、山本、佐野の活躍で4点を奪い、5-6で阪神を突き放した。両チームの攻守の切り替えが激しい展開となっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 大貴 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)度会 隆輝 6(捕)山本 祐大 7(左)勝又 温史 8(投)深沢 鳳介 9(遊)林 琢真

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(遊)木浪 聖也 7(左)福島 圭音 8(捕)坂本 誠志郎 9(投)才木 浩人

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